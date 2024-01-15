Кравцов: В 15% школ в России еще осталась вторая смена

Благодаря масштабной работе по строительству и капремонту школ в России удалось ликвидировать третью смену. Обучение во вторую смену сохраняется еще в порядка 15% образовательных учреждений. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок», — сообщил министр.

Кроме того, отметил он, до конца 2024 года 1,3 тыс. школ будут оснащены новым оборудованием, в том числе сельские. Работа ведется в рамках национального проекта.

Также продолжается строительство «Точек роста», «Кванториумов», инфраструктуры, необходимой не только для старшеклассников, но и для начальной, основной школы.