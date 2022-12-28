Кравцов утвердил федеральную программу дошкольного образования

Минпросвещения России утвердило федеральную программу дошкольного образования. Приказ, подписанный министром Сергеем Кравцовым, размещен на портале правовой информации.

«Целью федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций», – сказано в документе.

Программа определяет единые для России объем и содержание дошкольного образования.