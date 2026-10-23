Кравцов: удостоверение позволит учителям подтвердить статус в любой ситуации

Единое удостоверение учителя позволит педагогам подтверждать свой профессиональный статус при взаимодействии с органами власти, получении льгот и участии в профессиональных мероприятиях. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минпросвещения России подготовило проект постановления правительства, которым предлагается утвердить единый образец удостоверения и требования к его бланку.

По словам Кравцова, введение документа станет очередным шагом в реализации указа Президента об особом статусе учителя

Удостоверение планируют оформлять бесплатно и без заявления педагога – на основании сведений, предоставленных работодателем. Документ будет доступен в электронной и физической формах, каждая из которых получит единый уникальный номер.

Электронная версия будет отображаться на «Госуслугах». С согласия владельца ее также можно будет использовать в многофункциональном сервисе обмена информацией с проверкой статуса по QR-коду.

Физический вариант удостоверения педагог сможет получить по желанию. Его предложено выпускать по единому образцу в виде пластиковой карты или книжечки. Все реквизиты документа будут указываться на русском языке.