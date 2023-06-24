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Политика 24 июня 2023 19:55

Кравцов сообщил о создании оперштаба по детскому отдыху в регионах, где введен режим КТО

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Минпросвещения РФ создало оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической (КТО) операции в нескольких российских регионах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Оздоровительная кампания идет в штатном режиме, усилены меры безопасности в детских оздоровительных центрах. Ситуация полностью под контролем», – цитирует его ТАСС.

Напомним, режим контртеррористической операции введен в Москве, Московской и Воронежской областях. В столице в связи с этим понедельник объявлен выходным днем.

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