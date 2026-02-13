Кравцов сообщил о 99,6% кассового исполнения национальных проектов в сфере образования

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

В Координационном центре Правительства под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло совещание, посвященное итогам 2025 года и планам на 2026 год в сфере образования. В обсуждении участвовали губернаторы всех регионов, а также представители профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Чернышенко поблагодарил регионы, где успешно реализуется национальный проект «Молодежь и дети». Он напомнил, что на совещании с членами правительства Владимир Путин акцентировал внимание на развитии ясельных групп в детских садах – этот вопрос поднимался и во время прямой линии. По словам вице-премьера, важно, чтобы семьи не опасались заводить детей и были уверены в поддержке государства.

Сейчас более 1 млн детей до трех лет посещают детские сады, за последние пять лет создано свыше 266 тыс. дополнительных мест. Он подчеркнул, что регионам необходимо обеспечивать доступность яслей и предусматривать их при строительстве новых детсадов, взяв этот вопрос под личный контроль.

В России работает почти 40 тыс. школ, где учатся более 18 млн детей и трудятся свыше 1 млн учителей. В 2025 году введено в эксплуатацию 80 новых школ, капитально отремонтировано почти 1,6 тыс. объектов. Чернышенко отметил, что новые здания должны соответствовать современным требованиям по доступности и цифровой оснащенности, однако главным приоритетом остается качество образования.

По итогам прошлого года доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математике и естественным наукам, превысила 33% при плановом показателе 32%.

Лидерами по результатам ЕГЭ в этих предметах стали Ивановская, Воронежская, Самарская, Вологодская, Мурманская и Челябинская области, республики Башкирия, Марий Эл, Татарстан и Чувашия.

Вице-премьер подчеркнул, что регионам необходимо уделять особое внимание кадровому обеспечению школ – работать с каждой образовательной организацией и создавать условия, при которых педагоги смогут оставаться в профессии десятилетиями. Он призвал использовать все инструменты, от целевого набора в педагогические вузы до поддержки молодых специалистов.

В сфере среднего профессионального образования, где действует более 3 тыс. колледжей и обучается почти 4 млн студентов, в 2025 году приняты системные законодательные изменения. Продлен эксперимент по доступности СПО, расширен список регионов-участников, введены нормы бесплатного профобучения для девятиклассников, не сдавших экзамены.

Продолжается реализация федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Сейчас работают 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям, из них 323 – образовательно-производственные.

К концу 2026 года к проекту должны присоединиться все 89 регионов, а капитальный ремонт должен быть завершен в 267 организациях. По числу кластеров лидируют Москва, Татарстан, Башкортостан, Московская, Нижегородская и Челябинская области.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Чернышенко напомнил, что в конце года принят федеральный закон, дающий участникам СВО право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Он поручил регионам совместно с отделениями фонда «Защитники Отечества» определить спрос на обучение.

Отдельное внимание на совещании уделили организации летнего отдыха детей. Вице-премьер заявил о необходимости увеличить охват ребят из семей, нуждающихся в поддержке, жителей приграничных территорий и семей участников СВО.

Министр просвещения Сергей Кравцов подвел итоги строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. Он поблагодарил региональные команды за работу и сообщил, что все показатели нацпроектов в сфере образования выполнены. Кассовое исполнение достигло 99,6% – это максимальный показатель с 2019 года.

Среди регионов, добившихся полного исполнения бюджета, он назвал Байконур, Москву, Санкт-Петербург, республики Адыгея, Алтай, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Хакасия, Хабаровский край, Кабардино-Балкарскую и Чеченскую республики, а также Вологодскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Самарскую, Тюменскую, Челябинскую области и ЯНАО.

С 2019 года построено 1 714 школ, по программе капремонта обновлено более 6,5 тыс. объектов. Кравцов также напомнил, что с 1 сентября 2025 года введено единое поурочное планирование, закреплено количество контрольных работ и завершено формирование единого содержания образования.

Программы приведены в соответствие с кодификаторами ОГЭ и ЕГЭ, продолжается разработка государственных учебников – уже подготовлены издания по истории и обществознанию.

О мероприятиях нацпроекта «Молодежь и дети» доложил статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Он сообщил, что с 2022 года по поручению президента реализуется программа «Регион для молодых», которая с 2025 года вошла в состав нацпроекта.

За четыре года отремонтировано более 250 молодежных учреждений, поддержку получили 79 регионов. В текущем году планируется обновить еще 95 учреждений по единому методическому стандарту.