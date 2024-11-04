Кравцов: Сокращение сроков обучения в школах сейчас не обсуждается

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вопрос сокращения сроков обучения в школах на данный момент не обсуждается, хотя в будущем могут быть реализованы разные варианты. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на марафоне «Знание. Первые», организованном Российским обществом «Знание».

«На сегодняшний день так вопрос не обсуждается. Могут быть, я не исключаю, разные в будущем варианты, если мы говорим о будущем, но на сегодняшний день решение, что у нас 11 классов, и в ближайшее время каких-то изменений не планируется», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Ранее исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что по 27% экономически активных россиян вообще и родителей учащихся в частности выступают за сокращение сроков обучения в школах.

Против идеи уменьшения продолжительности обучения — 60% россиян в целом и 61% родителей школьников в частности. Участие в опросе приняли 1,6 тыс. экономически активных россиян и 500 родителей школьников.

До этого помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказал мнение, что в будущем в России могут сократить сроки обучения в школах и вузах, чтобы подростки раньше переходили к профориентации.