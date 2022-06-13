Кравцов: школы Запорожской области будут работать по российским стандартам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы Запорожской области будут работать по российским стандартам, передает РИА Новости.

«Мы уже определенные шаги для этого делаем: подготовку учителей, поставку учебников. Эти вопросы решены. Работа с инфраструктурой, подготовка школ к 1 сентября [продолжаются]», — отметил Кравцов.

Мотивировал такое решение министр уровнем развития и качеством российского, особенно начального, образования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Запорожской области Украины, по словам представителя военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, возьмут курс на присоединение к России.