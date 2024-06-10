Кравцов в Казани: Россия готова делиться опытом в сфере образования с другими странами

Россия готова делиться опытом в сфере образования с другими странами. Об этом заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Мы готовы создавать учебники и программы вместе с дружественными странами. Договорились об обмене учителями. Уже договорились с Беларусью и рядом стран СНГ, что наши технологии, подходы будут использоваться в их государствах», — рассказал глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что у дружественных стран есть большой интерес к системе образования России. Так, например, их интересует государственная информационная система «Моя школа». «Многие страны говорят о том, что информационные технологии нужно использовать в дополнение к традиционной системе образования, когда школы находятся в труднодоступных местах, когда дети болеют или не могут учиться по определенным причинам. И наши технологии очень востребованы», — отметил он.

Кроме того, по словам министра, дружественные страны интересует проект «Русский учитель за рубежом», когда российские педагоги русского языка, химии, биологии направляются на работу в другие государства. «Потому что Россия является лидером на международных олимпиадах. И в целом качество нашего естественнонаучного образования является одним из лучших в мире. И сегодня, когда многие страны развивают инженерное, естественнонаучное образование, опыт России в преподавании математики, физики, информатики, биологии очень востребован», — пояснил спикер.

Он подчеркнул, что после первого форума министров образования, который прошел в прошлом году, Россия стала открывать больше центров русского языка в других странах. «Мы стали развивать контакты не только по школьному образованию, но и по среднему профессиональному образованию. Несмотря на неправомерные санкции, развивается наша страна, система образования. И этот опыт многим странам, особенно тем, которые [недавно] получили независимость, очень важен», — заметил глава Минпросвещения.

Россия также изучает опыт других государств, в частности, стран Азии, продолжил он. «Мы тесно взаимодействуем не только по обмену школьниками и студентами, используем и обмен технологиями», — заключил Кравцов.

В Казани сегодня открылся II Международный форум министров образования «Формируя будущее», его работа продлится и завтра, 11 июня. В мероприятии участвуют около 40 стран, более 150 делегатов.