Кравцов рассказал о планах ввести профильное испытание для студентов педвузов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство просвещения РФ намерено ввести начиная с 2027 года профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, сославшись на слова его руководителя Сергея Кравцова, сообщает ТАСС.

«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», – выразил уверенность министр.

При этом, по мнению Кравцова, востребованности педагогических направлений подготовки способствует понимание абитуриентов, что полученное там образование сделает их востребованными на рынке труда.

«<…> начиная со второго курса студенты педвузов проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах», – напомнил в связи с этим глава ведомства.

Среди педвузов России наиболее высокий уровень трудоустройства по специальности демонстрируют Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко, Томский государственный педагогический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет и Уральский государственный педагогический университет.