Кравцов рассказал кубинцам о системе образования РФ накануне форума «Формируя будущее»

Министр просвещения России Сергей Кравцов встретился с министром образования Кубы Наймой Ариатной Трухильо Баррето и министром высшего образования Кубы Вальтером Балуха Гарсией, обсудив сотрудничество двух стран в области образования. Встреча прошла в Москве накануне Международного форума министров образования «Формируя будущее».

«В Казани с 7-9 июня мы проведем большой Международный форум министров образования. Задача этого мероприятия – показать возможности нашей страны, а также создать условия для обмена опытом и наметить конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию. Российская система образования динамично развивается. Сегодня у наших стран сложились устойчивые связи, есть прекрасная перспектива взаимодействия», – сказал Сергей Кравцов.

Найма Ариатна Трухильо Баррето отметила, что данная встреча – это еще одна возможность укрепить отношения между Россией и Кубой.

«Нашими странами предприняты важные шаги по укреплению взаимодействия в области образования. Благодаря тому, что такими оперативными темпами налаживается сотрудничество, мы сможем прийти к желаемому результату в кратчайшие сроки. Мы видим два направления сотрудничества. Первое – обмен студентами и учителями, повышение квалификации. Второе направление – создание креативной среды и экспериментальных образовательных центров», – подчеркнула она.

Министр высшего образования Кубы Вальтер Балуха Гарсия обратил внимание, что Россия и Куба имеют тесные исторические связи.

«Уверен, мы вместе найдем возможности укрепить сотрудничество между университетами наших стран. На многих факультетах у нас есть кафедры педагогических наук. Мы поддерживаем преемственность в системе образования, в этом видим нашу близость российской системе образования», – добавил он.

Сергей Кравцов представил кубинским коллегам достижения российской системы образования, рассказал о создании Федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в которой поддерживается высокое качество содержания образования, функционирует система видеоконференцсвязи и мессенджер. Он также информировал о деятельности образовательного центра «Сириус», направленную на развитие талантов детей.

«Мы готовы поделиться с коллегами из Кубы теми возможностями, которые есть у нас, и нам также важно видеть опыт других стран, развиваться самим и поддерживать дружескую «соревновательность», – отметил глава Минпросвещения.

В завершение встречи состоялась церемония подписания документа о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Кубы.

Документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей. Подписи поставили Сергей Кравцов и Найма Ариатна Трухильо Баррето.

Стороны также обсудили реализацию международного проекта «Российский учитель за рубежом», в рамках которого впервые планируется направить двух российских педагогов в Республику Куба. Учителя приступят к работе с нового учебного года, а в будущем их количество будет увеличиваться.

В рамках мероприятия представители российских компаний продемонстрировали кубинской делегации разработанные в России технологические решения для организации учебного процесса. Гостям представили современное оборудование и мебель для школьных кабинетов и детских садов, а также детские игрушки.

С 7 по 9 июня в Казани впервые пройдет Международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие организовано Минпросвещения России и Правительством Республики Татарстан. Форум станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 министров из дружественных стран. В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования и представлен иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды.