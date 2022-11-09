Кравцов рассказал, что курс начальной военной подготовки в школах будет обязательным

Курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в новом учебном году в школах России, будет обязательным. На соответствующий вопрос журналистов ответил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный», – приводит слова министра ТАСС.

Кравцов пояснил, что учителя пройдут повышение квалификации.

Накануне стало известно, что Министерство просвещения разрабатывает отдельный учебный курс по начальной военной подготовке в школах и колледжах. Отмечалось, что получение соответствующих знаний школьниками будет закреплено на уровне федеральных основных образовательных программ.