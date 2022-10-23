Кравцов призвал учителей Херсонской области перебираться в Крым или на Кубань

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал педагогов Херсонской области переехать с правого берега Днепра на левый или перебраться в Крым либо на Кубань. Видеообращение федерального чиновника размещено в Telegram-канале администрации Херсонской области.

«Ситуация сегодня непростая. <…> Важно, чтобы вы переехали на левый берег [Днепра] либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго, вы обязательно вернетесь», — заявил глава Минпросвещения.

«Очень важно, чтобы вы прислушались и показали своим примером детям, родителям детей, что такой вынужденный шаг нужно сделать», — добавил Кравцов.

Еще 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях города Херсона. На следующий день Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.

Сначала врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов. Потом власти Херсонщины не раз призывали жителей правобережной части региона эвакуироваться. Чиновники заявляли о готовности военных превратить Херсон в крепость и оборонять его до конца. Вместе с тем они утверждали, что все попытки Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление отражены.