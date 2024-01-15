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Кравцов: Педагогическое образование вышло на второе место по популярности в России
Педагогическое образование вышло на второе место по популярности в России. В этом учебном году в вузы Минпросвещения было подано на 100 тыс. больше заявлений, чем в предыдущем. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал на встрече с Президентом Владимиром Путиным.
«В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году — второе», — заявил министр.
Путин напомнил, что, согласно статистике, в России уменьшилось число учителей по физике, математике и информатике. Отчасти решить этот вопрос, отметил Кравцов, помогло внесение изменений в закон и разрешение на преподавание для студентов четвертых курсов. На сегодня в образовательных учреждениях работают уже свыше 50 тыс. учащихся вузов.
«Благодаря вашей поддержке мы также выплачиваем за классное руководство, педагогические вузы получили современное оборудование, и это привлекает молодых ребят. И сегодня в педагогические вузы поступают не как когда-то ранее, по остаточному принципу, сегодня конкурс на некоторые специальности составляет десять человек на место. Это очень важно, эту тенденцию мы продолжим и в следующем году», — уверен Кравцов.
По его словам, наметился рост как по педагогическим направлениям, так и по работе с детьми с ОВЗ. В частности, растет популярность естественно-научных дисциплин — математики, физики.
В стране создано 5 тыс. педагогических классов, которые помогут профориентации будущих педагогов.
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