Кравцов ответил на предложение позднее начинать занятия в школах

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Школы сами устанавливают время начала уроков с учетом предложений родителей, начала светового дня и других условий. Таким образом министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал предложение перенести начало занятий на 9 часов утра, сообщает РБК.

«Важно, чтобы расписание учебного дня было комфортным для всех участников образовательного процесса», – подчеркнул федеральный министр, напомнив о необходимости соблюдать санитарные нормы Роспотребнадзора и порядок организации образовательной деятельности, утвержденный руководимым им ведомством.

Кравцов уточнил, что актуальные правила не допускают начала уроков раньше 8 часов утра и их завершения позже 7 часов вечера при наличии второй смены. Конкретное расписание закрепляется в локальном нормативном акте школы и не может противоречить федеральным требованиям, подчеркнул он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал перенести начало занятий с 8 на 9 часов утра в промежуток между осенними и весенними каникулами. Общественник выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность учеников, которым сейчас приходится добираться до школы в темное время суток.

Время начала и конца учебного дня Минпросвещения ограничило с 1 сентября прошлого, 2025 года. Тогда школы потеряли возможность проводить нулевые уроки и организовывать третьи смены.

Помимо прочего, занятия 5-х и 9-х классов должны проводиться только в первую смену. Это же правило распространяется на классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.