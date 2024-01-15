Работа со старшеклассниками стала одним из ключевых направлений Минпросвещения в новых регионах. Киевский режим исказил сознание детей, заявил в беседе с Президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, максимальная интеграция школ в новых субъектах в российскую систему образования произойдет в течение двух лет. Уже сейчас переведенные на дистанционное обучение школьники учатся с использованием системы «Моя школа», старшеклассники приезжают в другие регионы, заново открывая Россию. В образовательные учреждения поставляется художественная литература, в каждой школе приступили к работе директора по воспитанию. Принят и ряд других мер — проводится капремонт зданий школ — регионы интегрированы в национальный проект «Образование», закупаются автобусы для перевозки детей, обеспечивается их безопасность.

«Здесь мы активно работаем, есть план, график интеграции новых регионов. Люди для нас здесь родные, говорим на одном языке», — заявил Кравцов Президенту.