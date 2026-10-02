Кравцов назвал главный педагогический вызов при внедрении ИИ в школах

Главным педагогическим вызовом при использовании искусственного интеллекта в школах является сохранение самостоятельного мышления учащихся. Такое мнение высказал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

По словам министра, при работе с ИИ важно оценивать не только полученный учеником ответ, но и сам процесс рассуждения – способность проверять информацию и аргументировать сделанные выводы.

Еще одним важным вопросом Кравцов назвал проверку содержания и безопасность материалов, созданных с помощью ИИ. Перед использованием на уроках они должны проходить содержательную и методическую оценку педагога.

Кроме того, освоение технологий искусственного интеллекта следует рассматривать как часть профессионального развития учителей. Для этого педагогам необходимо предоставить понятные инструменты и поддержку, которые позволят использовать ИИ осмысленно, отметили в Минпросвещения.