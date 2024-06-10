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Кравцов на форуме в Казани: Открытость России привлекает зарубежные страны
Открытость России привлекает представителей зарубежных стран, и они готовы к сотрудничеству. Об этом заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.
«Наших коллег привлекает, что мы не навязываем, как западные страны, свои ценности, установки. Мы с уважением относимся к национальным интересам каждой страны и готовы транслировать тот опыт, который им нужен, а дальше они сами определятся, что им интересно. На мой взгляд, то, что мы учитываем национальные интересы каждой страны, привлекает коллег», — сказал глава Минпросвещения.
Кравцов подчеркнул, что Россия — открытая страна, готовая к контактам, взаимодействию, в том числе в сфере образования.
«Важно то, о чем мне говорили министры. Когда они приехали в Россию, особенно те, кто в первый раз, полностью поменяли отношение. Пропаганда, которая идет со стороны западных стран, — дезинформация. Они видят своими глазами, что наша страна развивается, у нас прекрасные школы, колледжи, вузы. Они понимают, что западные страны пытаются создать негативный образ, который не соответствует действительности», — выразил уверенность спикер.
Министр добавил, что Казань — один из регионов — лидеров в сфере образования. По его словам, в республике очень сильное высшее и школьное образование.
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