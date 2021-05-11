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Ру Тат
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11 мая 2021  21:32

Кравцов доложил Путину о встрече с учителями и родителями учеников казанской школы №175

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил Владимиру Путину о встрече с педагогами и родителями учащихся казанской школы №175, в которой сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.
«Кравцов доложил Президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы», — рассказал Песков.
Он подчеркнул, что позже Минпросвещения сформулирует рекомендации по итогам произошедшего.

Владимир Путин минпросвещения рф ЧП в казанской школе
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