Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил Владимиру Путину о встрече с педагогами и родителями учащихся казанской школы №175, в которой сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.
«Кравцов доложил Президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы», — рассказал Песков.
Он подчеркнул, что позже Минпросвещения сформулирует рекомендации по итогам произошедшего.
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Кравцов доложил Путину о встрече с учителями и родителями учеников казанской школы №175
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил Владимиру Путину о встрече с педагогами и родителями учащихся казанской школы №175, в которой сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.
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