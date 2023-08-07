Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кравцов: До конца 2025 года будут готовы новые школьные учебники по всем предметам
Новые учебники по всем школьным дисциплинам будут готовы до конца 2025 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.
«А до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам», – сказал глава ведомства на презентации учебника по новейшей отечественной истории.
Ранее стало известно, что новое учебное пособие введут в российских школах уже с 1 сентября. Его авторами выступили помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник охватит период с 1945 года до начала 21-го века. Также будет введен специальный раздел, объясняющий причины и ход проведения специальной военной операции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»