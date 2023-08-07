Кравцов: До конца 2025 года будут готовы новые школьные учебники по всем предметам

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Новые учебники по всем школьным дисциплинам будут готовы до конца 2025 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

«А до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам», – сказал глава ведомства на презентации учебника по новейшей отечественной истории.

Ранее стало известно, что новое учебное пособие введут в российских школах уже с 1 сентября. Его авторами выступили помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник охватит период с 1945 года до начала 21-го века. Также будет введен специальный раздел, объясняющий причины и ход проведения специальной военной операции.