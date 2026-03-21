Кравцов анонсировал выпуск новых учебников по языкам народов России

Федеральный институт родных языков народов РФ приступил к созданию целостных линеек учебников по родным и государственным языкам республик России. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

«Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути – с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа», – заметил по этому поводу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В профильном ведомстве добавили, что Федеральный институт родных языков народов РФ в рамках выполнения государственного задания в 2025 году подготовил авторские текстовые оригиналы (рукописи) учебников по четырем государственным языкам республик страны: коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому).

При этом в общей сложности за год подготовлены рукописи 54 учебников по шести родным и четырем государственным языкам, а также 13 методических пособий для учителей. Оригинал-макеты 45 учебников (в том числе и электронных форм) и десяти методических пособий по десяти языкам народов РФ проходят дополнительную проверку и будут направлены на экспертизу, отметили в министерстве.

На текущий год запланированы такие мероприятия, как экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и включение в федеральный перечень учебников.