«Красота спасет мир»: при полном аншлаге в Казани прошел концерт в честь 8 Марта

Накануне Большой зал имени Салиха Сайдашева принял концерт в честь главного праздника весны «Красота спасет мир». Яркие музыканты Государственного струнного квартета Татарстана и заслуженные артисты республики поздравили казанцев с грядущим празднованием Международного женского дня не только музыкальными подарками, но и добрыми, светлыми пожеланиями.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В начале марта все музыканты, певцы и исполнители, художники – все мужчины мира хотят сказать одно и то же – как мы любим наших женщин, поэтому этот концерт посвящается нашим дорогим дамам. Сегодня на сцене только мужчины. Помимо произведений о любви, публика услышит никогда или давно не исполнявшиеся мелодии академического концертного репертуара», – рассказал журналисту ИА «Татар-информ» заместитель директора ГБКЗ им. С. Сайдашева по концертной части Максим Мулин.

Он также добавил, что традиционно Большой концертный зал имени Сайдашева дает несколько концертов, посвященных Международному женскому дню. Открыл праздничную программу концерт «Любовь с первого взгляда», который состоялся 3 марта. Государственный Камерный хор Татарстана под управлением народной артистки республики Миляуши Таминдаровой исполнили классические, русские народные, татарские композиции, попурри, а также современные произведения.

«Мы хотим поздравить всех женщин Казани, поэтому организовали несколько концертов – один прошел 3 марта, другой проходит сегодня, а следующий состоится уже в день празднования – 8 марта. Мы хотим пожелать нашим прекрасным зрительницам только положительных эмоций, счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят их стороной, а каждый концерт будет поводом для новой радости», – подчеркнул Мулин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Открыл музыкальный вечер Государственный струнный квартет Татарстана исполнением жемчужины русской камерной классики XIX века «Квартет № 2» Александра Бородина. Мелодия поразила зрителей возвышенностью и задушевностью, поэтому неудивительно, что после первого выступления музыкантам подарили бурные овации.

В сопровождении концертмейстера Ильдара Нигматуллина солист Ирек Фаттахов исполнил знакомую каждому «Серенаду Дон Кихота» известного советского композитора Дмитрия Кабалевского и русскую народную песню «В деревне то было в Ольховке».

Каждый выход солиста сопровождался громкими аплодисментами, однако особенно сильное впечатление на публику произвело вокальное творчество композитора Георгия Свиридова. Ирек Фаттахов исполнил хорошо знакомый ценителям музыки романс «Подъезжая под Ижоры».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Не менее насыщенным было и второе отделение концерта, посвященное вокальным сочинениям татарских и русских композиторов. Так, публика услышала романс Рустема Яхина «Верю», ставшая народной композиция «Мин сине шундый сагындым» известного композитора Луиза Батыр-Болгари и «Шум берез» Константина Орбеляна. Вершиной музыкального вечера стал «Квинтет» французского музыканта Алексиса де Кастильона.