Красота, сила и призвание: в Казани наградили победителей конкурса «Женщина года»

Фото: kzn.ru

Итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» подвели сегодня в Казанской ратуше. Собравшихся представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем поздравил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«На протяжении веков вы вдохновляете поэтов, художников, скульпторов и композиторов. Ради вас мужчины совершают подвиги, проявляют мужество и готовность жертвовать собой. Вы – настоящие музы, чье вдохновение зажигает сердца и пробуждает в них искреннюю, безграничную любовь. Чуткие, терпеливые, трудолюбивые и самоотверженные, заботящиеся о своих близких, именно вы храните семейный очаг и передаете новым поколениям наши традиционные ценности, на которых держится общество. Вы воспитываете достойных сыновей и дочерей родной земли, которые приумножают богатство нашего города, нашей республики и всей страны, с честью защищая государственные интересы на передовой», – обратился глава города к собравшимся в ратуше женщинам.

Он также выразил благодарность каждой женщине за вклад в процветание Казани и благополучие ее жителей.

«Казань продолжает оставаться лидером среди городов-миллионников по темпам роста населения. И в этом огромная заслуга женщин, которые дарят жизнь, воспитывают и развивают детей, окружают их заботой и любовью, вселяют уверенность в собственных силах и в завтрашнем дне», – добавил Ильсур Метшин.

На конкурсе было представлено восемь женских номинаций: «Женщина-мать», «Женщина – культура и духовность», «Женщина-ученый», «Моя судьба – моя профессия», «Женщина-лидер», «Женщина – бизнес-леди», «Женщина – пример года», «Героиня третьего возраста». Мужчины были отмечены в двух номинациях: «Мужчина-лидер» и «Мужчина – благородное сердце».

В номинации «Женщина – мать» победу присудили жене участника специальной военной операции, матери шестерых детей Жанылганым Куспановой. Она состоит и общественной организации «Союз офицерских жен», руководит там направлением по многодетным и приемным семьям. Волонтер движения «Совет Жен Героев 26 Калибр».

«Быть мамой – это, наверное, настоящее призвание и выбранный сердцем правильный путь. Сегодня я стою здесь не только как женщина и мама, но и как жена офицера. Наша страна переживает непростое время. И мне хочется низко поклониться всем мамам и женам, которые ждут своих героев. Наше спокойствие, наша сила и уверенность – во многом их заслуга. Милые женщины, дорогие мамы, хранительницы домашнего очага – продолжайте делать этот мир светлее и красивее», – сказала Жанылганым Куспанова.

В номинации «Женщина – культура и духовность» награды удостоены историк, кандидат культурологии, эксперт по вопросам культурного ландшафта и идентичности Энже Дусаева и заслуженный работник культуры Республики Татарстан Вероника Зайцева, на протяжении 30 лет работающая во Дворце культуры железнодорожников.

В номинации «Женщина – ученый» лауреатом стала профессор, врач высшей квалификационной категории, заведующая кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины КГМУ Гульшат Хасанова.

В номинации «Моя судьба – моя профессия» отмечены инженер АО «Завод Элекон» Галина Сметанина и монтажник электрооборудования летательных аппаратов Казанского авиационного завода Марьям Шарафуллина.

Победу в номинации «Женщина – лидер» одержала руководитель детской татарской театральной студии «Апуш» Алия Файзрахманова. В номинации «Женщина – бизнес-леди» награждена самозанятая, мать пятерых детей Динара Залялиева.

В номинации «Героиня третьего возраста» победителями стали тренер-преподаватель по спортивной аэробике Надежда Сулейманова и пенсионерка Наиля Биктамирова. В номинации «Женщина – пример года» отмечена директор офиса управления программой развития КНИТУ Лейсан Догадина.

Для собравшихся был организован концерт с участием казанских вокальных и танцевальных коллективов.