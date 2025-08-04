«Красота порождает красоту»: в Азнакаево прошел фестиваль добрососедства «Наш двор»
На стадионе парка имени Ишкаева в Азнакаево состоялся большой праздник, собравший горожан и жителей близлежащих сел. Повод значимый — фестиваль добрососедства в рамках программы «Наш двор».
С приветственными словами к жителям обратились почетные гости. В мероприятии приняли участие секретарь Азнакаевского местного отделения партии «Единая Россия» Марсель Шайдуллин, сопредседатель штаба общественной поддержки Марат Ахметов, а также представители республиканского актива и депутаты Государственного Совета РТ Назип Хазипов и Алмаз Фаритов.
Пять лет назад в Татарстане стартовала масштабная программа благоустройства дворов. За это время в Азнакаевском районе преобразились 139 дворовых территорий. Из них 77 — в самом городе.
Открывая фестиваль, секретарь Марсель Шайдуллин рассказал о развитии и дальнейших перспективах района.
«Азнакаевский район уверенно движется вперед во всех направлениях. Программа "Наш двор" напрямую улучшила качество жизни наших людей, создав для них комфортную и современную среду. Благодаря ей в районе преобразились 139 дворовых территорий, 77 из которых – в городе, – сказал он. – Помимо этого за последние пять лет за счет различных госпрограмм капитально отремонтировано, построено более 100 социальных объектов. В этом году в районе ведутся строительные работы на сумму 3 млрд рублей. Сегодня мы живем в благоустроенном, современном городе, и это огромная заслуга руководства республики».
Фестиваль стал местом общения и развлечений, и признанием заслуг самых активных жителей. Благодарственные письма от Рустама Минниханова вручили тем, кто своими руками делает дворы уютными.
Среди награжденных — Венера Гайнетдинова, жительница дома № 4 по улице Алиша. Ее знают все соседи: она много лет высаживает цветы, ухаживает за клумбами.
«Прежде чем начать благоустройство, мы несколько раз собирались с соседями и обсуждали все детали. Приятно, что все наши пожелания были учтены. Теперь во дворе созданы комфортные условия не только для детей, но и для взрослых: есть места для отдыха и общения, детские площадки, парковки – все на высшем уровне! Мы очень благодарны руководству республики и района за такие комфортные условия», – поблагодарила она.
Сопредседатель штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов в своем выступлении отметил, что программа «Наш двор» — это не разовая акция, а стратегическая линия, заложенная в основу социального развития республики.
«Наша республика сегодня — один из опорных регионов страны с устойчивой экономикой, — отметил выступающий. — Только за последние десять лет мы благоустроили 400 парков, модернизировали 1,5 тыс. объектов здравоохранения, открыли 100 школ и детсадов. Преобразились более 5 тыс. дворов. Это оказывает большое влияние на повседневную жизнь: по пути на работу, в школу люди идут через ухоженные, зеленые пространства. А красота, как известно, порождает красоту».
Фестиваль завершился концертом в рамках программы «Лето в Татарстане». На сцене выступила известная исполнительница Чулпан Юсупова и местные творческие коллективы. Перед сценой танцевали дети, на скамейках улыбались бабушки, на газонах — молодежь. В парке также прошли мастер-классы, спортивные эстафеты, игры для самых маленьких.
Параллельно работала агитационная палатка партии «Единая Россия», где агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.
Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.
На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).
Материал подготовлен при участии Тансылу Саниевой.