«Красота порождает красоту»: в Азнакаево прошел фестиваль добрососедства «Наш двор»

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

На стадионе парка имени Ишкаева в Азнакаево состоялся большой праздник, собравший горожан и жителей близлежащих сел. Повод значимый — фестиваль добрососедства в рамках программы «Наш двор».

С приветственными словами к жителям обратились почетные гости. В мероприятии приняли участие секретарь Азнакаевского местного отделения партии «Единая Россия» Марсель Шайдуллин, сопредседатель штаба общественной поддержки Марат Ахметов, а также представители республиканского актива и депутаты Государственного Совета РТ Назип Хазипов и Алмаз Фаритов.

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Пять лет назад в Татарстане стартовала масштабная программа благоустройства дворов. За это время в Азнакаевском районе преобразились 139 дворовых территорий. Из них 77 — в самом городе.

Открывая фестиваль, секретарь Марсель Шайдуллин рассказал о развитии и дальнейших перспективах района.

«Азнакаевский район уверенно движется вперед во всех направлениях. Программа "Наш двор" напрямую улучшила качество жизни наших людей, создав для них комфортную и современную среду. Благодаря ей в районе преобразились 139 дворовых территорий, 77 из которых – в городе, – сказал он. – Помимо этого за последние пять лет за счет различных госпрограмм капитально отремонтировано, построено более 100 социальных объектов. В этом году в районе ведутся строительные работы на сумму 3 млрд рублей. Сегодня мы живем в благоустроенном, современном городе, и это огромная заслуга руководства республики».

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Фестиваль стал местом общения и развлечений, и признанием заслуг самых активных жителей. Благодарственные письма от Рустама Минниханова вручили тем, кто своими руками делает дворы уютными.

Среди награжденных — Венера Гайнетдинова, жительница дома № 4 по улице Алиша. Ее знают все соседи: она много лет высаживает цветы, ухаживает за клумбами.

«Прежде чем начать благоустройство, мы несколько раз собирались с соседями и обсуждали все детали. Приятно, что все наши пожелания были учтены. Теперь во дворе созданы комфортные условия не только для детей, но и для взрослых: есть места для отдыха и общения, детские площадки, парковки – все на высшем уровне! Мы очень благодарны руководству республики и района за такие комфортные условия», – поблагодарила она.

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Сопредседатель штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Марат Ахметов в своем выступлении отметил, что программа «Наш двор» — это не разовая акция, а стратегическая линия, заложенная в основу социального развития республики.

«Наша республика сегодня — один из опорных регионов страны с устойчивой экономикой, — отметил выступающий. — Только за последние десять лет мы благоустроили 400 парков, модернизировали 1,5 тыс. объектов здравоохранения, открыли 100 школ и детсадов. Преобразились более 5 тыс. дворов. Это оказывает большое влияние на повседневную жизнь: по пути на работу, в школу люди идут через ухоженные, зеленые пространства. А красота, как известно, порождает красоту».

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Фестиваль завершился концертом в рамках программы «Лето в Татарстане». На сцене выступила известная исполнительница Чулпан Юсупова и местные творческие коллективы. Перед сценой танцевали дети, на скамейках улыбались бабушки, на газонах — молодежь. В парке также прошли мастер-классы, спортивные эстафеты, игры для самых маленьких.

Параллельно работала агитационная палатка партии «Единая Россия», где агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).