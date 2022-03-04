«Красота, нежность и радость»: в Казани подвели итоги городского конкурса «Женщина года»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани в преддверии международного женского дня наградили победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Призы были вручены в 11 номинациях: девяти женских и двух мужских. Собравшихся представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем поздравил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Подобно весне вы привносите в нашу жизнь красоту, нежность и радость. Вы помогаете мужчинам поверить в себя, поддерживаете на пути к успеху и умеете сделать любой обычный день необыкновенным, вдохновляя на новые свершения. Именно на вашей любви, преданности, силе и позитивном мышлении испокон веков держится Земля», — обратился к собравшимся женщинам глава города.

Мэр также подчеркнул, что в Казани живут удивительные, красивые и трудолюбивые женщины. По словам Метшина, невозможно переоценить вклад прекрасной половины человечества и в воспитание детей.

«Радует, что в семьях рождаются вторые, третьи, четвертые дети. Это наше будущее. Мы делаем всё возможное, чтобы у юных казанцев было счастливое и беззаботное детство», — добавил Метшин.

На конкурсе было представлено девять женских номинаций: «Женщина — мать», «Женщина — лидер», «Женщина — бизнес-леди», «Женщина — культура и духовность», «Женщина — пример года», «Моя судьба — моя профессия», «Героиня третьего возраста», «Женщина — ученый» и «Особое признание».

Победителем в номинации «Женщина-лидер» стала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Это очень неожиданно. Я считаю, что в нашем обществе есть много женщин-лидеров. Но, видимо, проблемы, связанные с коронавирусом, привлекли внимание именно к моей персоне. В Татарстане есть много активных женщин, которые вносят огромный вклад в развитие общества, решение социальных проблем и многое другое», — поделилась Патяшина.

Мужчины были отмечены в двух номинациях: «Мужчина-лидер» и «Мужчина — благородное сердце».

Для собравшихся был организован концерт с участием казанских вокальных и танцевальных коллективов, а в конце песню исполнил хор из депутатов Казгордумы.