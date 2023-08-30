Красота народных костюмов: на набережной Кабана в Казани проходит фестиваль «Милли кием»

Сегодня, в День Республики Татарстан и города Казани, на набережной озера Кабан проходит фестиваль национальной одежды «Милли кием». Показать красоту и многообразие традиционного костюма приехали сотни гостей из различных уголков региона.

«На мне татарский костюм – жилет, калфак и платье, все элементы одежды расшиты красивым национальным орнаментом. Я считаю, что именно эти атрибуты составляют истинную татарскую одежду, которая сегодня является гордостью и украшением нашего народа. При этом я не одна такая: сегодня здесь много тех, кто демонстрирует своеобразие традиционной одежды», – поделилась одна из участниц фестиваля Фирая Актуганова.

Детская поэтесса и по совместительству участница фестиваля Йолдыз Шарапова отметила, что традиционный костюм был, есть и остается символом и гордостью любой нации. «Красоту и величие татарского костюма мы показываем не только на сегодняшнем фестивале, но и на многих других. Для нас с мужем это стало семейной традицией. Мы хотим показать, что татарский народ красив не только своей одеждой, но и своим духовным наследием», – подчеркнула Шарапова.

Традиционный праздник национального костюма проходит в Казани уже в четвертый раз. Мастер-классы, пешие экскурсии, концерт и этническая ярмарка, где дизайнеры представляют свои коллекции с национальной символикой, – это лишь часть насыщенной программы.

«На мне старинный калфак еще моей прабабушки. Ему не меньше пятидесяти лет – это точно. Он уже потертый, но для нашей семьи это настоящая реликвия. Свой образ я дополнила платьем, восточными украшениями и иранским платком. Надо сохранять историю, не забывать наши корни», – рассказала Диана Рохани.

Многие из участников шьют национальную одежду сами: самостоятельно выбирают ткань, детали, орнамент и другие атрибуты, которые украсят костюм. «Для нас это повод выйти и себя показать, и других посмотреть. Я уважаю свою нацию и стремлюсь к популяризации культуры татарского народа», – отметила еще одна участница «Милли кием» Ильсияр Муксинова.

Татарстанские и башкирские бренды на фестивале представили свои коллекции одежды и аксессуаров. Здесь можно приобрести традиционные украшения, необычные этно-корсеты, угощения, в том числе пастилу, мед и травяные чаи. Праздник национального костюма продлится до 21.00.