Красный — потепление, голубой — похолодание: как читать метеоподсветку Казанского цирка

Директор Казанского цирка Эльмира Булатова во время экскурсии по зданию расшифровала цветовые обозначения метеоподсветки легендарного объекта в виде летающей тарелки. Именно в Казанском цирке сегодня проходила итоговая пресс-конференция министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

«Подсветка цирка реагирует на погоду. Если красный цвет — к потеплению, если голубой — к похолоданию», —рассказала Булатова.

Прогноз, уточнила она, дается «на завтра», то есть на предстоящий день. Для этого метеоподсветка цирка синхронизирована с одним из метеосервисов, откуда «узнает» прогноз погоды и транслирует его в цветовом варианте.

Подсветка Казанского цирка была восстановлена в ходе глобальной реконструкции здания, которая завершилась в 2018 году. В советское время цирк Казани тоже подсвечивался — благодаря разработке СКБ «Прометей» Булата Галеева. Тогда, по свидетельствам горожан, метеоподсветка реагировала в том числе на изменения ветра.