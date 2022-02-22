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Татарский мир
22 февраля 2022  16:22
Дмитрий Киселев

Красный Крест зафиксировал в общине татар самую высокую смертность в Афганистане

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Красный Крест зафиксировал в общине татар самую высокую смертность в Афганистане
Фото: ИА «Татар-информ»

Представитель Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Магфурулла Шахиди высказал озабоченность высокой смертностью этой зимой в общине афганских татар. У них она оказалась самой высокой из всех народностей, проживающих в регионе. 

По этому вопросу в Кабуле состоялась встреча Магфуруллы Шахиди с главой Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татаром и директором представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Афганистане Юсуфом Шинвари. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки гуманитарной помощи татарской общине Афганистана. 

«Афганские татары оказалась в труднейшей ситуации. Нынешняя политическая ситуация привела к гуманитарной катастрофе в стране, и многие семьи общины сейчас уже находятся на грани голодной смерти. Ослабленные люди болеют и умирают», — подчеркнул в ходе разговора глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Помимо этого, он отметил, что ситуация осложняется еще и тем, что, указывая в паспортах свою национальность, члены татарской общины автоматически лишаются гуманитарной помощи, которую оказывают своим соплеменникам правительства Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. 

«За текущий месяц в Афганистане от голодной смерти и болезней погибли 135 детей общины. Ситуация с продовольствием у афганских татар более чем серьезная. Если помощь лекарственными препаратами фонд оказывает по мере возможности, то на продовольственную гуманитарную помощь приходится рассчитывать только по линии ООН», — прокомментировал ситуацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин. 

По его словам, фонд пытается исправить ситуацию. Общественники обращаются с просьбой о продовольственной помощи к руководству мусульманских стран. 

«Мешок муки на месяц спасает целую семью от голодной смерти и дает им шанс продержаться живыми до следующего урожая. Сейчас была бы просто неоценима благотворительная помощь Татарстана. Но когда она будет и в каком объеме, на это представители Всемирного конгресса татар, поручение которому дал еще в ноябре Президент Татарстана Рустам Минниханов, пока ничего определенного сказать не могут. А наши ресурсы ограничены», — объяснил Рустам Хабибуллин.

#афганистан #татарская диаспора
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