Красный Крест в Казани: «Опыт работы с пострадавшими в 175-й школе помогает с беженцами»

В Татарстане открыли офис регионального отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест».

Ленточку перерезали вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, председатель российской организации Павел Савчук и руководитель регионального отделения «Российского Красного Креста» в РТ Зульфия Сафина.

Офис открылся в Казани на улице Новаторов, 4а.

«Вы делаете невидимое для многих людей дело – помогаете человеку, который нуждается в вашем внимании, в вашей заботе. Вы помогаете двигаться вперед тем, кому сложно и трудно. Спасибо вам большое за ваш труд. Впереди у нас очень много вопросов, которые мы сможем совестно решить», – отметила заместитель премьер-министра республики.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что огромную помощь оказали волонтеры «Российского Красного Креста» во время и после трагедии в Казанской гимназии №175. А сейчас активно помогают тем, кто приехал в РТ в связи с событиями на Украине.

«Открыт учебный центр по первой помощи, учебный центр для социальных работников и сиделок – это два ключевых направления, которые отделение будет развивать не только в Казани, но и по всему региону. У нас прошла встреча с Президентом республики, где мы обсудили вопросы развития поддержки регионального отделения», – рассказал Павел Савчук.

Он подчеркнул, что «Красный крест» всегда там, где есть трудности, где больно и тяжело, где человеку нужна помощь.

Зульфия Сафина добавила, что в семи муниципалитетах Татарстана открыты отделения общественной организации.

Огромный опыт оказания психологической поддержки, который накопили в Татарстане, используют в работе Российской горячей линии для беженцев, пострадавших на Украине.

Завершилось открытие офиса круглым столом об итогах реализации программы психосоциальной поддержки семей погибших и пострадавших в результате трагедии в Гимназии № 175.

Руководитель регионального отделения подчеркнула, что работа в школе ещё не закончилась. Она продлится еще минимум 11 лет, потому что курация может понадобиться детям, которые только пошли в первый класс и знают о трагедии.

По словам Зульфии Сафиной, множество раз психологам поступали звонки от детей, которые боялись идти в школу, от родителей, которые не могут отпустить детей учиться. И с каждым из них психологи индивидуально работали, к каждому искали свой подход и находили его.