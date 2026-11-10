Красный Крест РФ объявил конкурс на освещение гуманитарных инициатив в СМИ

Российский Красный Крест объявил о старте конкурса для журналистов и блогеров «Пульс Милосердия». Его цель – распространение гуманитарных ценностей и поддержка проектов, приносящих реальную пользу людям, рассказала пресс-служба организации.

Принять участие могут журналисты федеральных, региональных и зарубежных СМИ, представители новых медиа, а также студенты и ученики школ от 14 лет. Конкурс включает несколько десятков номинаций. Главные из них – лучший телевизионный репортаж, видеосюжет, радиорепортаж, подкаст и печатная публикация. Кроме того, в конкурсе есть спецноминации за креативную подачу, историю, использование нейротехнологий и многое другое. Материалы можно предоставлять в различных форматах: от телерепортажей до коротких постов в соцсетях и фотографий.

Прием заявок продлится до 31 марта 2027 года, каждый автор сможет подать не более двух материалов, которые должны быть опубликованы не ранее 1 марта 2026 года. Список финалистов будет опубликован на сайте redcross.ru до 15 мая 2027 года, а имена победителей назовут на торжественной церемонии награждения, которая также пройдет в мае.

Подробные условия участия можно прочитать в «Порядке организации и проведения конкурса». Вопросы можно направить на электронную почту press@redcross.ru.