Красный крест и «Ярдэм Янэшэ!» окажут психологическую помощь семьям мобилизованных

Региональное общественное движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!» совместно с Российским Красным крестом открывает приём заявок на оказание групповой психологической поддержки для семей мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Встречи будут проходить в офлайн режиме в городах Татарстана, откуда будут получены заявки от граждан. Работу с группами будут проводить высококвалифицированные психологи с опытом помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях», - говорится в сообщении.

Запись на офлайн-консультации ведётся через горячую линию движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!»: 8-800-350-02-16. Время работы линии - ежедневно 9.00-18.00.

Всего за период с 21 сентября по всем каналам приёма заявок движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!» было получено более 22 тыс. обращений от граждан. В большинстве случаев это заявки, требующие разъяснения и ответы на вопросы, касающиеся правовых аспектов мобилизации, льготам по кредитам и мерам поддержки семей.

912 обращений были переданы в колл-центр и партнерам движения, 834 из них в настоящий момент отработаны, либо находятся в процессе отработки. Каждое десятое обращение – просьба оказания психологической поддержки.

Региональное общественное движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!» оказывает следующие виды поддержки: информирование, юридические консультации, поиск людей, готовых взять на передержку животных мобилизованных граждан, а также адресная помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.