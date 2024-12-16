«Красные черты» и перелом в СВО: какие задачи Путин поставил перед военными

Президент России назвал 2024 год знаковым в достижении целей специальной военной операции. Глава Минобороны призвал готовится к конфликту с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие и предложил сформировать Войска беспилотных систем. О чем еще говорили на заседании коллегии Министерства обороны РФ – в материале Альберта Бикбова.





Андрей Белоусов впервые выступил с докладом на коллегии Минобороны после своего назначения министром в мае 2024 года

Фото: kremlin.ru

Дебютный доклад Белоусова

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошла самая важная коллегия по итогам уходящего года. На заседании были подведены не только основные итоги работы за 2024 год, но и определены задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

Андрей Белоусов впервые выступил с докладом на коллегии Минобороны после своего назначения министром в мае 2024 года. И дебют определенно удался – глава ведомства был лаконичен и содержателен в своем выступлении.

Вот на что обратил внимание Андрей Рэмович.

Белоусов сделал серьезное заявление о том, что Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Речь идет не о конфликте «здесь и сейчас», а о готовности наших военных к такому развороту событий.

Министр обороны привел шокирующие цифры потерь украинской армии: всего за время СВО ВСУ потеряли порядка 1 млн человек, в ходе «курской авантюры» — 40 тысяч. При этих страшных потерях ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские войска в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ, а скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки. Все это говорит о том, что стратегическое преимущество на поле боя сейчас полностью принадлежит Российской армии.

Не могла не прозвучать тема материально-технического оснащения Российской армии и ее укомплектования воинским резервом. Свыше 427 тыс. человек с начала 2024 года поступили на службу по контракту. Тем самым Белоусов дал понять, что слухи о новой мобилизации не имеют в настоящее время под собой никакой основы. Российские военные по сравнению с 2022 годом получают в 7 раз больше танков, в 3 раза больше БМП и БТР и в 23 раза больше беспилотников. В настоящее время наши войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и эта цифра постоянно растет. Это говорит о том, что наш военно-промышленный комплекс не только адаптировался к новым задачам театра военных действий, но и развернул масштабное и качественное производство оружия и боеприпасов, в том числе и новых беспилотных систем. Уровень расходов на национальную оборону в РФ достиг показателя в 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.

Белоусов предложил сформировать новый род войск – Войска беспилотных систем. Войска беспилотных систем могут быть сформированы уже в III квартале 2025 года. Тем самым министр подтвердил тот факт, что применение беспилотных систем на поле боя привело к самой настоящей революции в военном искусстве и не учитывать эти изменения просто нельзя.

Владимир Путин заявил о происходящем переломе на поле боя в спецоперации Фото: kremlin.ru

Мы ответим Западу на переход красных линий

Владимир Путин заявил о происходящем переломе на поле боя в спецоперации. Только в этом году освобождено 189 населенных пунктов.

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.

Владимир Путин обвинил Запад в том, что он толкает Россию к ее «красным линиям» – ситуациям, про которые Москва публично заявила, что их не потерпит.

«Под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать – тут же пугают свое население: тогда, еще в давние времена, советской, сейчас – российской угрозой», – сказал он.

Между тем сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тыс. человек.

Российский президент и дальше приводил факты наращивания Западом сил для эскалации напряженности по отношению к России. По его словам, обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тыс. километров. При этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин особо подчеркнул, что если США все-таки приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения по неразвертыванию ракет средней и меньшей дальности нами будут сняты.

В этом контексте серийный выпуск грозного «Орешника» необходимо наладить в ближайшее время. «И это, безусловно, будет сделано», – подчеркнул Путин. Российский президент поручил продолжать практику учений и держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы.

Особо Владимир Путин высказался и о происходящем в Курской области РФ. Он назвал вторжение ВСУ преступлением против российского народа, он назвал обязанностью вооруженных сил «выбросить противника» оттуда, а задачей спецслужб – «найти и покарать преступников».

Владимир Путин подчеркнул, что имеет в виду не украинцев как этнос, а украинских нацистов.

«Мы не с украинским народом воюем, а с неонацистcким режимом, который захватил власть в Киеве», – жестко заявил Путин.

Этот киевский режим утрачивает признаки государственности. Путин даже сообщил о планах снижения мобилизационного возраста на Украине, что говорит об агонии режима.

«Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай гитлерюгенд, ситуацию на поле боя это не поменяет», – эмоционально высказался Президент.

Выступление российского президента не обошлось без постановки задач перед военными Фото: kremlin.ru

Чем озадачил российских военных Владимир Путин?

Выступление российского президента не обошлось без постановки задач перед военными. Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на решении следующих приоритетов:

Поддерживать потенциал и сбалансированное развитие стратегических ядерных сил в качестве ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические боевые силы. Обеспечить своевременное обнаружение старта ракет США средней дальности и их перехват. Одновременно необходимо отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования. За счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровне управления. Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Не менее важно обучать операторов, готовить их по программам, основанным на опыте реальных боевых действий. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира. Социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства.

Коллегия Минобороны показала, что сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны. Есть уверенность, что обозначенные цели будут достигнуты, а все поставленные задачи будет достойно решены.