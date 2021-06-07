Красноярские поисковики передали татарстанцу медальон дяди, павшего в боях подо Ржевом

Казанский парк Победы сегодня посетил автомарш «Красноярск – Брест-2021. Дорогами Сибирской славы». Его участников встретили юнармейцы и кадеты Татарстана, а с приветственным словом к ним обратилась заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Мы приветствуем в Татарстане участников автопробега. Сегодня проходит знаменательная акция, которая посвящена трагической дате в истории советского народа. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня участвует в мероприятии. Пусть ваша любовь хранит республику, Россию. Будьте всегда вместе, и пусть мирное небо будет с нами», – сказала Фазлеева.

Автомарш стартовал в Красноярске 1 июня, его участники уже побывали в пяти городах России. Он завершится передачей иконы Александра Невского в главный храм Вооруженных сил страны 27 июня в Москве.

«Тяжелая дата, день памяти и скорби, но мы всегда должны помнить о тех 1418 днях, через которые наша страна шла к Великой Победе. Мы как благодарные потомки не имеем права забывать тот подвиг. Наша главная задача – передавать эту память из поколения в поколение», – отметил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Из Татарстана во время Великой Отечественной войны было призвано около 700 тыс. человек, каждый второй из них не вернулся домой, напомнил Погодин.

Среди участников автопробега представители Юнармии и поискового движения Красноярского края. Вместе с ними приехал советник руководителя администрации губернатора края, начальник регионального отделения Юнармии Денис Повелат.

«Сегодня мы хотим укрепить братские народы России и Беларуси. По благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона мы несем образ Александра Невского», – отметил гость из Красноярска.

Он передал заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой бюст Александра Невского, чтобы он олицетворял автомарш, который посетил республику, и напоминал о независимости и силе России.

Кроме символического бюста Невского поисковики и юнармейцы Красноярского края подготовили еще несколько памятных вещей. Во-первых, они передали родственникам армейский медальон солдата из Татарстана, который погиб под Ржевом. Его нашли на раскопках еще в прошлом году, но не смогли передать из-за пандемии.

Ахмат Валеев погиб под Ржевом, поисковики нашли его медальон, где была записка с его именем и местом рождения. Кроме того, там же нашли монету в 20 копеек и несколько осколков снарядов. Все это передали его племяннику Валерию Валееву.

«Очень трудно сейчас, но при этом счастлив. Тяжело получать такие вещи. Мне сообщил глава нашего сельского поселения, что нашли вещи моего дяди, погибшего в боях Великой Отечественной войны. Дядя был студентом техникума, потом его призвали в армию, и он погиб 30 июля 1942 года под Ржевом», – поделился Валерий Валеев.

Кроме бюста Александра Невского участники марша изготовили бюст героя Российской Федерации Марата Ахметшина, который погиб во время исполнения боевых задач в Сирии. Поисковики вручили памятный подарок вдове солдата Гузель Ахметшиной, а она передала его в казанскую школу № 113, которая носит имя героя.

«Пока есть такие акции, страна будет всегда помнить о наших защитниках, благодаря которым мы живем под мирным небом. Когда смотрю на этот бюст, конечно, грустно, потому что вижу лицо погибшего мужа, но с другой стороны, испытываю гордость», – отметила Гузель Ахметшина.

После торжественной части участники марша вместе с кадетами и юнармейцами Татарстана, а также почетными гостями возложили цветы в Вечному огню в парке Победы.