Красноярск и Татарстан обменялись опытом в патриотическом воспитании молодежи

Красноярские и татарстанские молодежные объединения обменялись опытом в патриотическом воспитании молодежи. Обсуждение состоялось на круглом столе в Общественной палате РТ, посвященном автомаршу «Юнармия – Za мир без фашизма. Красноярск – Грозный-2022».

Автопробег проводится «Юнармией» Красноярского края совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» в поддержку Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Патриотические акции – это прежде всего воспитание молодежи, особенно в каникулярное время, когда нам есть чем их занять. Они помогают молодежи узнать насколько богата Россия людьми и как общие акции объединяют граждан», – заявил заместитель министра образования и науки Татарстана Станислав Андреев.

Он добавил, что подобные мероприятия будут продолжаться и масштабироваться на всю страну.

«Мероприятия, где мы можем межрегионально поделится опытом, позволяют чуть больше узнать о жителях нашей страны и их мыслях. Это позволяет молодым людям почувствовать себя частью огромной страны и быть в ее команде, что поддерживает уровень патриотизма», – отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Маршрут автопробега красноярских юнармейцев пролегает через десятки городов России, в каждом из которых будет развернута 20-метровая копия Знамени Победы и 300-метровая георгиевская лента. Конечным маршрутом станет город Грозный.

«Самая основная цель – дойти до конечного пункта, которым стали города Грозный и Махачкала и, конечно же, донести патриотический дух до жителей городов, через которые пролегает наш путь», – заявил руководитель автомарша Денис Побилат.