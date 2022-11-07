Краснов поручил образовать прокуратуры в четырех новых регионах России

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сформируют прокуратуры. Соответствующие приказы подписал сегодня генпрокурор России Игорь Краснов.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо региональных прокуратур, будут созданы подчиненные ведомства в городах и районах, а также другие подразделения. Их образованием займутся специально созданные комиссии.

Напомним, что в начале октября Президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.