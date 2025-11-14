Краснов освободил от должности гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов принял решение об освобождении Владислава Иванова от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда России 24 сентября 2025 года. Ранее он занимал должность генерального прокурора РФ, которую покинул в связи с назначением на новую должность.

Иванов возглавлял Судебный департамент при Верховном суде РФ с мая 2024 года.