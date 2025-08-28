Краснокнижные ирисы «расселили» новым способом у Казанки

Семена ириса сибирского, занесенного в Красную книгу РТ, экологии добровольцы посадили на новом месте – за казанским питомником редких травянистых растений. Об этом «Татар-информу» сообщил член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, экоактивист Тимур Ескараев.

«Сбор семян проводится по квоте, выданной Госкомитетом РТ по биоресурсам. Повреждение краснокнижных растений чревато уголовной ответственностью. Семена касатика сибирского собрали за поселком Торфяным, возле Казанки. Кроме того, в этом году в питомнике редких видов начали созревать наши собственные семена», – сообщил он.

Вырастить ирис сибирский – задача кропотливая и трудоемкая. Раньше неравнодушные к проблемам экологи казанцы проращивали семена в чашке Петри, затем высаживали их в климатические камеры. После высадки ириса в открытый грунт питомника редких видов регулярно их поливали. Однако в прошлом году пересаженные в грунт растения дали плохие всходы. Поэтому на этот раз решили «расселить» касатика новым способом.

«Новый метод – высаживание семян в грунт путем искусственного рассеивания. Для семян был подготовлен грунт заранее – выкопали специальные ямки, оградили их пластиковыми бутылками из-под кваса для защиты от сорняков. Грунт в ямках также предварительно просеяли. Всего таким образом высадили около 35 семян», – отметил Ескараев.

Как пояснил казанский биолог Антон Бортяков, касатик сибирский – редкое и красивое растение, обитающее на берегах водоемов.

«Мы находимся в месте произрастания материнской популяции, но самих растений здесь немного, а подходящих для их произрастания мест достаточно. Собираем семена и расселяем их по соседству. Какую-то часть взяли для искусственного размножения, будем выращивать их в климатических камерах и высевать на других берегах Казанки», – добавил он.

В дальнейшем ирис сибирский планируется «расселить» по природным паркам вдоль Казанки.