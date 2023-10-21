Краснокнижные грибы: а зачем нам закон?

С 12 октября нынешнего года вводится очень серьезная ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, внесенных в Красную книгу

Фото: © «Татар-информ»

Как говорится, почувствуйте разницу

В социальных сетях с недавних пор стал популярен анекдот: «Вы за что сидели?» – «За мухомор». – «А вы?» – «Я тоже – за сыроежку». Кто не понял – это о вступившей в силу с 12 октября нынешнего года статье 260.1 Уголовного кодекса РФ. Напомним: ею вводится очень серьезная ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, внесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами. Максимальное наказание по этой статье предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Эта юридическая новелла вызвала беспрецедентно широкий общественный резонанс. Подавляющее число комментариев негативные. Если бы законодатели захотели получить в свой адрес «черные шары», лучшего варианта не придумаешь. Тут вспоминается приснопамятный запрет на заготовку валежника, который был отменен после резкой его критики со стороны населения. Было признано, что после анализа правоприменительной практики выявились необоснованные нарушения прав граждан на заготовку и сбор сухостойной древесины.

Но если в случае с валежником проблема решалась на уровне Министерства природных ресурсов и экологии РФ путем внесения изменений в правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, то изменения в УК РФ по краснокнижным грибам принимались уже парламентом страны. Но главное: за незаконный сбор валежника предусмотрен штраф до 500 рублей, а за сбор редких видов грибов можно получить реальный срок, напомним, в девять лет. Как говорится, почувствуйте разницу…

Запрет на заготовку валежника был отменен после резкой его критики со стороны населения Фото: © «Татар-информ»

Такая несоразмерность «преступления и наказания» и вызвала благородное негодование любителей «тихой охоты», которые, кроме всего прочего, задают в общем-то резонные вопросы: а кто будет следить за исполнением закона, ловить за руку грибников-нарушителей? Достаточно ли специалистов, которые могут в полевых условиях, лишь бросив взгляд на собранные дары природы, отличить, например, рядовку обыкновенную от рядовки гигантской или порфировик ложноберезовиковый от того же повсеместно встречающегося моховика, сыроежку золотистую от обыкновенной желтой?

Тем более что с перечнем «краснокнижников» творятся странные вещи. Я насчитал в открытом доступе шесть таких списков, число видов грибов в которых в диапазоне от 17 до 65. Как же тут быть экспертам, да и самим грибникам?

Даже в самом широком перечне краснокнижников в основном очень редкие грибы, которые каждый день себя на лесной тропе не обнаружат Фото: предоставлено Александром Латышевым

Давайте собирать по правилам

И даже при всем этом, рискуя навлечь на себя опалу оппозиционеров статьи 260.1, выступлю в ее защиту. Да, может быть, разработчики изменений в законе и переборщили с наказанием за ее нарушение. Но это практически не скажется на его эффективности, скорее наоборот.

Во-первых, даже в самом широком перечне краснокнижников в основном очень редкие грибы, которые каждый день себя на лесной тропе не обнаружат.

Во-вторых, многие виды краснокнижников привязаны к определенным территориям, поэтому вероятность встречи в лесах Татарстана, например, с трюфелем летним черным (или скорцоне) практически равна нулю.

В-третьих, как можно понять, юридическая новелла, вернее, ее суровость, направлена прежде всего против сборщиков по-настоящему редких грибов, промышляющих в больших масштабах и игнорирующих все нормы и правила. Многие краснокнижники обладают действительно уникальными целебными свойствами. Заготовка их – дело очень прибыльное, мелкое наказание за нарушение закона особо азартных заготовителей вряд ли остановит.

В-четвертых, что-то подсказывает: появление пресловутой статьи УК РФ продиктовано не в последнюю очередь необходимостью адаптировать наше «грибное» законодательство к международному праву. А в той же небогатой на леса Европе законы в этом отношении ой как суровы.

И еще: большинство «запретных» грибов имеет такую причудливую, хотя и бесподобно красивую форму, что охотников за съедобными грибами это всегда насторожит и закидывать их в лукошко они не будут.

«Наткнулся в лесу возле моей деревни Гари, что в Высокогорском районе Татарстана, на полипорус зонтичный и сразу интуитивно почувствовал, что гриб очень редкий» Фото: предоставлено Александром Латышевым

Закон суров, но это закон

С другой стороны, на некоторых видах грибов можно и наколоться. Никогда бы не подумал, что в Красную книгу занесен, например, белый подосиновик. Встречал его довольно часто и собирал, полагая, что это гриб-альбинос. Теперь придется уважительно обходить его стороной. А вот наткнулся в лесу возле моей деревни Гари, что в Высокогорском районе Татарстана, на полипорус зонтичный и сразу интуитивно почувствовал, что гриб очень редкий. Поэтому ограничил свое общение с ним только фотографированием. Та же история с ежовиком коралловидным – удивительно красивым и опять же редким для наших мест грибом.

Ежовик коралловидный – удивительно красивый и опять же редкий для наших мест гриб Фото: предоставлено Александром Латышевым

Да, такие виды, безусловно, достойны носить высокое звание краснокнижных. Более того, рекомендовал бы присвоить это звание таким уникальным дарам природы, как, например, гриб-веселка. И не только за его поразительные лечебные свойства, но и за то, что скорость роста веселки обыкновенной – одна из самых больших в природе и достигает 5 мм в минуту. Этот показатель превышает скорость роста бамбука, который часто приводится как хрестоматийный пример абсолютного рекорда скорости роста в мире растений. Ну как не отметить такое чудо природы красной лентой!

И возвращаясь к пресловутой статье 260.1. Не буду оценивать ее в формате «хорошо или плохо». Просто напомню известное выражение на латыни: «Dura lex, sed lex» – закон суров, но это закон.