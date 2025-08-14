«Краснодару» не дали создать ничего». Глебов - о поражении «Динамо» со счетом 0:4

Фото: fcdynamo.ru

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о поражении своей команды от «Краснодара» (0:4) в Кубке России.

«Что было в раздевалке — останется в раздевалке. В принципе, начали матч неплохо, уверенно. «Краснодару» не дали создать ничего, но получилось у них четыре удара в створ и четыре гола. Если взять по старту сезона, то, наверное, два раза бьют, один из них забивают, то есть проблем в обороне нет. Проблема в атаке, наверное», – сказал Глебов ТАСС.

Напомним, в данный момент «бело-голубые» идут на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. В следующем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 17 августа в 18:00 по мск.