news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 августа 2025 12:22

«Краснодару» не дали создать ничего». Глебов - о поражении «Динамо» со счетом 0:4

Читайте нас в
Телеграм
«Краснодару» не дали создать ничего». Глебов - о поражении «Динамо» со счетом 0:4
Фото: fcdynamo.ru

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о поражении своей команды от «Краснодара» (0:4) в Кубке России.

«Что было в раздевалке — останется в раздевалке. В принципе, начали матч неплохо, уверенно. «Краснодару» не дали создать ничего, но получилось у них четыре удара в створ и четыре гола. Если взять по старту сезона, то, наверное, два раза бьют, один из них забивают, то есть проблем в обороне нет. Проблема в атаке, наверное», – сказал Глебов ТАСС.

Напомним, в данный момент «бело-голубые» идут на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. В следующем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 17 августа в 18:00 по мск.

#фк динамо #ФК Краснодар #спорт #футбол #премьер-лига #кубок России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025