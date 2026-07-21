Краснодарская фирма заплатит 36 млн за незаконную добычу песка в РТ

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Фирма из Краснодарского края заплатит 36 млн рублей за незаконную добычу песка в РТ, сообщает Минэкологии РТ.

Работы по добыче песка велись у села Нижнее Афанасово Нижнекамского района – на месте работали грузовики, погрузчики и бульдозер. При этом фирма, владеющая спецтехникой, не получала разрешения на добычу песка. Площадь незаконного карьера составила более 30 000 кв. м, а объем – порядка 129 000 куб. м. Ущерб, нанесенный земельным недрам, составил 36 млн 363 тыс. рублей.

От фирмы потребовали устранить нарушения, однако это не было исполнено. Тогда Минэкологии РТ обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края, который обязал компанию выплатить сумму ущерба.