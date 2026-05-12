«Краснодар» упустил чемпионство в предпоследнем туре

«Краснодар» в матче 29-го тура российской Премьер-лиги уступил «Динамо» (1:2) и потерял лидерство в турнирной таблице за один тур до окончания чемпионата. В активе южан 63 очка.

«Зенит», шедший за краснодарской командой на втором месте, накануне обыграл «Сочи» (2:1) и на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 65-ю очками.

В 30-м заключительном туре «Зенит» в гостях сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» – с «Оренбургом». Матчи пройдут 17 мая. Начало – в 18:00 мск.