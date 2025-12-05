«Краснодар» сильнее ЦСКА, а «Зенит» может уйти лидером на паузу: интриги 18 тура РПЛ

Сегодня в РПЛ стартует заключительный тур перед зимней паузой. «Краснодар» и ЦСКА выяснят, кто завершит чемпионат на промежуточном первом месте. «Динамо» постарается сократить отставание от «Спартака» в таблице благодаря очному противостоянию. О главных интригах 18 тура – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckrasnodar.ru

Грандиозное побоище! «Краснодар» и ЦСКА разыграют промежуточные золотые медали

Матч «Краснодара» и ЦСКА (19:00 по мск) будет закрывать не только 18 тур чемпионата, но и, в целом, первую половину сезона в РПЛ. Параллельно, в это же время, будет идти встреча «Балтики» и «Крыльев Советов», но внимание к этой игре будет приковано, пожалуй, лишь со стороны калининградских и самарских болельщиков. По антуражу и вывеске матча, конечно, эта баталия уступает противостоянию «Краснодара» и ЦСКА.

А все потому, что в начале декабря на юге России встретятся две сильнейшие команды первой половины чемпионата. На старте сезона ЦСКА и «Краснодар» откатали ничью в Москве (1:1). Но тогда и «армейцы» еще не обросли «мясом» при Фабио Челестини, да и «быки» играли на эйфории от исторического чемпионства. К 18 туру обе команды уже подошли в статусе очевидных фаворитов в борьбе за золото РПЛ.

«Краснодар» неделей ранее издевательски расправился над «Крыльями Советов» (5:0). Джон Кордоба побил рекорд Федора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории команды. Дуглас Аугусто в очередной раз подтвердил звание самого ценного легионера в РПЛ в соотношении цена-качество по итогам осени. Эдуард Сперцян вновь блистательно проявил себя в роли диспетчера атак «Краснодар».

Команда Мурада Мусаева, бесспорно, лучшая в чемпионате с точки зрения контроля мяча в организации позиционного нападения. «Краснодар» очень много забивает, но и в обороне действует весьма надежно. В отличие от того же «Локомотива», в игре «быков» практически никогда не бывает хаоса и анархии. По-чемпионски коллектив Мусаева движется от тура к туру.

На фоне «Краснодара», ЦСКА выглядит менее предпочтительнее, хотя, безусловно, Фабио Челестини проделывает со своей командой колоссальную работу. Последние два тура получились в исполнении «армейцев» не слишком выразительными. Поражение в дерби со «Спартаком» (0:1) и противоречивая победа над «Оренбургом» в матче (2:0), который запросто мог сложиться в пользу гостей (в первом тайме подопечные Ильдара Ахметзянова смотрелись лучше).

Основная проблема ЦСКА сейчас – отсутствие в составе сильного забивного форварда. И против могучих защитников «Краснодара» это может сыграть определяющую отрицательную роль. Главная интрига встречи – как Челестини будет собираться забивать команде Мусаева. Ну а «Краснодар» в излюбленной для себя манере будет играть от себя.

«Спартак» попробует реабилитироваться в матче с «Динамо» за досадное поражение «Балтике»

Исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Вадим Романов проведет на этих выходных третий матч в чемпионате на посту наставника клуба. После триумфа в дерби над ЦСКА «Спартак» в Калининграде проиграл «Балтике» (0:1). Результат в определенном смысле был сенсационным, ведь около часа «красно-белые» провели в большинстве, но не сумели забить калининградцам ни одного мяча.

Встреча с «Динамо» для самого Романова будет однозначно иметь судьбоносное значение. Если «Спартак» потеряет очки, руководству будет очевидно, что полноценная замена Станковичу потребуется уже в зимнюю паузу. Однако, если в субботу «красно-белые» уверенно расправятся с «Динамо», скорее всего Вадиму Романову все-таки дадут шанс проявить себя и в весенней части нынешнего сезона.

В аналогичном положении находится и наставник «бело-голубых» Ролан Гусев. Специалист постарался немного восстановить собственную репутацию на этой неделе, публично извинившись перед Валерием Карпиным, извинившись за свои ранее сказанные слова о некачественной работе главного тренера сборной России в «Динамо». Гусев, возглавив столичный клуб в середине ноября после отставки Карпина, сначала победил дома махачкалинское «Динамо» (2:0), а затем уступил в Грозном «Ахмату» (1:2).

Кандидатуру Гусева в руководстве «бело-голубых» не все поддерживают с оптимизмом на весну 2026 года, поэтому, разумеется, для наставника «Динамо» матч со «Спартаком» также будет принципиальным. Особенно после досадной осечки в Грозном. Вопрос лишь в том, а все ли футболисты «Динамо» готовы биться за Гусева и идти с ним во вторую половину сезона.

«Зенит» имеет шансы уйти на зиму лидером чемпионата, а «Рубин» завершит 18 тур для себя матчем против «Ростова»

После не самого качественного по содержанию матча с «Рубином» (1:0) «Зенит» примет у себя дома «Акрон». Приезд тольяттинцев во главе с Артемом Дзюбой в Петербург – это всегда любопытно и интригующе. Тем более, что годом ранее «Акрон» уже побеждал «Зенит» на чужом поле.

Но с трудом верится, что в субботу команда Сергея Семака отдаст волжанам очки в очном противостоянии. Хотя бы потому, что петербуржцы в случае победы над «Акроном» и ничейном результате в Краснодаре взберутся на первое место в чемпионате. Напомним, что в нынешнем сезоне «Зенит» еще ни разу не был на вершине таблицы РПЛ.

«Рубин» завершит 18 тур для себя встречей против «Ростова». Команда Рашида Рахимова была очень близка к тому, чтобы огорчить «Зенит» неделей ранее, но в конечном итоге петербуржцы все-таки дожали казанцев во втором тайме. «Рубин» комфортно пребывает на седьмом месте, его вряд ли сдвинет оттуда «Акрон». Но в Ростове-на-Дону коллективу Рахимова заработать очки будет крайне важно, дабы был запас на первые матчи весенней части чемпионата.