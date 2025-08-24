«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ

Фото: fckrasnodar.ru

ФК «Краснодар» крупно обыграл «Крылья Советов» в Самаре и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-лиги. Игра на «Самара Арене» завершилась со счетом 6:0.

Гаэтан Перрен открыл счет уже на старте игры. На 13-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара» с пенальти. Перед перерывом Джон Кордоба довел счет до разгромного. На 78-й минуте форвард Жоау Батчи забил четвертый гол. На 86-й минуте Кордоба оформил дубль. А на последней минуте основного времени матча Никита Кривцов забил шестой гол в ворота самарцев.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 14 очками после шести встреч. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками в пяти матчах.