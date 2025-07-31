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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2025 10:24

«Краснодар» намерен продлить контракт с Эдуардом Сперцяном

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«Краснодар» намерен продлить контракт с Эдуардом Сперцяном
Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» рассчитывает продлить контракт с полузащитником сборной Армении Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает портал Armenie Football.

По информации источника, «быки» готовы предложить футболисту новое долгосрочное соглашение на повышенных условиях. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Эдуарда Сперцяна желает пригласить в свои ряды английский «Саутгемптон». Сезон 2025/26 команда проведет в Чемпионшипе (вторая лига Англии).

Ранее Сперцян неоднократно сообщал, что готов продолжить карьеру в Европе.

#ФК Краснодар
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