«Краснодар» и московское «Динамо» проведут сегодня первые матчи в Кубке России

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29 июля стартуют первые матчи Кубка России Пути РПЛ. Сегодня дебютные встречи проведут между собой «Акрон» и «Балтика» (начало матча – в 18:30 по мск), «Динамо» Москва и «Сочи» (начало матча в 18:30 по мск), а также «Краснодар» и «Крылья Советов» (начало матча – в 20:45 по мск).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале 2025 года оказался сильнее «Ростова».

«Рубин» в первом туре Кубка России Пути РПЛ встретится на своем поле с «Оренбургом». Игра состоится в этот четверг.