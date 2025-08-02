«Краснодар» и «Динамо» сыграют в рамках российский Премьер-лиги

Фото: fckrasnodar.ru

Сегодня «Краснодар» будет принимать на своем поле московское «Динамо» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги.

«Быки» в статусе чемпионов России стартовали в новом сезоне заметно слабее. Сначала проиграли в Суперкубке России ЦСКА (0:1). «Краснодар» занимает лишь девятое место в таблице с 3 очками в активе.

В прошлом туре подопечные Мурада Мусаева проиграли «Крыльям Советов» в Кубке России со счетом 1:2. До этого «Краснодар» уступил «Локомотиву» с тем же счетом. Таким образом, южане забили за три матча (вместе с Суперкубком) лишь два мяча.

«Динамо» под руководством нового наставника Валерия Карпина занимает седьмое место в таблице РПЛ, имея в активе 4 очка. «Динамо» отстает первого места на 2 балла.

В минувшем поединке Кубка России «бело-голубые» обыграли «Сочи» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5 минуте. До этого «бело-голубые» одолели «Ростов» (1:0).

Поединок между «Краснодаром» и «Динамо» стартует 17:00 по московскому времени.