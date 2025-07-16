«Краснодар» чаще всех задействовал легионеров в прошлом сезоне, «Зенит» на втором месте

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» чаще всех прибегал к использованию легионеров в минувшем сезоне РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

У «быков» игровое время получало 12 легионеров – 64% игроков команды. Следом идет «Зенит» с 61%. Третьим – «Спартак» с 60%. Последнее место по этому показателю занимает «Локомотив» – 14%.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар». Вторым финишировал «Зенит», а третьим – ЦСКА. Для «быков» это первое чемпионство России в их истории.

Сезон 2025/26 РПЛ стартует 18 июля матчем московского «Динамо» с «Балтикой». Встреча состоится в 20:30 по мск.