Первый круг чемпионата завершен. На вершине таблицы оказалось московское «Динамо». Разбираем, почему «Краснодар» не способен дожимать конкурентов в ключевых встречах, за счет чего Сандро Шварц построил в Москве чемпионский фундамент, и какие уязвимости могут помешать «Зениту» завоевать золото. Подробности - в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Отсутствие «плана Б» и тренерский потолок Мусаева в «Краснодаре»

Матч 15-го тура в Москве против «Динамо» стал олицетворением дефицита чемпионского характера у «Краснодара». Играя целый тайм с численным перевесом против прямого конкурента, южане так и не сумели конвертировать преимущество в три очка. Этот сценарий не выглядит случайностью, а лишь подчеркивает системную проблему «быков», которая тянется не один сезон.

Главная причина, по которой «Краснодар» имеет наименьшие шансы на золотые медали среди тройки лидеров, кроется в неспособности выгрызать победы любой ценой. По ходу первого круга команда не раз теряла очки там, где обязана была забирать свои 3 очка на классе, даже в играх против очевидных аутсайдеров лиги.

У наставника «быков» Мурада Мусаева прослеживается явный дефицит тактических идей. Если стартовый план на игру не срабатывает, а соперник перекрывает привычные зоны для комбинационного футбола, «Краснодар» оказывается в тупике. Вместо перестроения схемы или нестандартных ходов со скамейки игра черно-зеленых становится примитивной. Второй тайм встречи с «Динамо» показал это максимально наглядно: имея численное преимущество, «быки» сбились на бесконечные и предсказуемые фланговые подачи, с которыми оборона москвичей легко справлялась.

Мурад Мусаев Фото: fckrasnodar.ru

Безусловно, в пользу тренерского штаба «Краснодара» говорят ограниченные ресурсы. У команды объективно короткая скамейка запасных, а травма Никиты Кривцова лишила центр поля практически всего креатива и качественной сыгранности в средней линии. Практически нет сомнений, что в зимнее трансферное окно клуб укрепит глубину состава. Однако даже свежие приобретения вряд ли компенсируют неспособность главного тренера управлять игрой в кризисные моменты. С нынешним подходом выиграть золотую гонку на длинной дистанции практически невозможно.

Сандро Шварц Фото: fcdynamo.ru

Прагматизм Шварца и чемпионский характер «Динамо»

На фоне уязвимого «Краснодара» московское «Динамо» выглядит куда более зрелым и сбалансированным претендентом на титул. По итогам первой половины сезона команда Сандро Шварца доказала, что ее место в лидирующей группе не случайность, а результат системной работы.

Ключевое преображение бело-голубых связано с постановкой игры в обороне. Если в прошлых сезонах москвичи славились яркой атакой, но регулярно проваливались у своих ворот, то сейчас Шварц выстроил прагматичный и дисциплинированный футбол. «Динамо» научилось играть по счету, терпеть без мяча и рационально распределять силы по ходу матча.

Но главное отличие столичного клуба от того же «Краснодара» - наличие того самого чемпионского характера. Команда умеет выгрызать очки в самых тяжелых обстоятельствах. Показательными стали два отрезка: вырванная на последних минутах победа в Воронеже и ничья в меньшинстве против «быков». В обоих случаях футболисты продемонстрировали психологическую устойчивость и чемпионский дух.

У «Динамо» отличный подбор исполнителей, где на каждую позицию есть качественная опция, а главный тренер четко понимает, как использовать сильные стороны своих игроков. Единственное, что помешало москвичам уйти в отрыв уже после 15-го тура нелепые осечки в матчах с середняками, ярким примером из которых стала потеря очков в игре с «Акроном». Если после зимней паузы Шварц искоренит эту недооценку соперников, «Динамо» способно не просто остаться в гонке, но и уверенно ее возглавить.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Уязвимости гегемона: почему «Зенит» больше не выглядит непобедимым

Несмотря на прогресс «Динамо», главным фаворитом чемпионата по-прежнему остается «Зенит». Самый дорогой состав в лиге, глубина скамейки запасных и колоссальный опыт борьбы за титулы не оставляют сомнений в статусе петербуржцев. Однако концовка первого круга обнажила сразу несколько тревожных тенденций в игре команды Сергея Семака.

Два последних матча показали, что «Зенит» уязвим против тактически грамотных и организованных оппонентов. Особенно показательным стал выезд в Казань, где главный тренер «Рубина» Олег Кузьмин полностью переиграл Семака по ходу встречи. Своевременные замены тренерского штаба казанцев позволили хозяевам отодвинуть игру от ворот Евгения Ставера и нейтрализовать атакующий потенциал сине-бело-голубых.

Главная проблема нынешнего «Зенита» заключается в непозволительной для такой команды зависимости от лидеров. Когда у ключевых игроков идет игра, петербуржцы сметают соперников и показывают высочайшую результативность. Но стоит лидерам закрыться или провести слабый матч, то у команды возникает ступор, приводящий к потере очков даже против середняков.

К этому добавляются регулярные провалы в концентрации. Имея подавляющее превосходство в классе, «Зенит» нередко выключается из игры на целые отрезки, позволяя соперникам перехватывать инициативу на ровном месте. Также отдельного внимания заслуживает вратарская линия сине-бело-голубых: на сегодняшний день она выглядит одной из самых нестабильных среди всех команд первой пятерки.

Тем не менее, списывать «Зенит» со счетов не стоит. Весенний отрезок чемпионата традиционно становится временем, когда питерцы включают максимальные обороты за счет запаса прочности и умения Сергея Семака выводить команду на пик формы к решающим турам. Но если раньше золото само шло в руки сине-бело-голубым, то в этом сезоне у «Динамо» есть все шансы, чтобы довести интригу до самого финиша.

Автор: Карим Хадиев