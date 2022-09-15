Красно-белый призрак и две крайности «Ак Барса»: почему звезды Знарка мучаются на льду

Третье место «Ак Барса» на Востоке КХЛ после пяти матчей чемпионата. Вроде неплохо, тем более основные конкуренты еще ниже в таблице. Но игра команды-мечты Олега Знарка пока не радует глаз и оптимизма на кубковые перспективы не добавляет. Кто виноват и что делать? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Татар-информа».

Знарку надо забыть про «перетерпеть» и что-то менять в «Ак Барсе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда скромное «Торпедо» интереснее напичканного звездами «Ак Барса»

«Тяжелая игра была. Победили, молодцы. У «Торпедо» хорошая молодая команда, бегут. Сейчас все бегут. Почему не бежит «Ак Барс»? Грамотно играть надо. В целом, качество игры не понравилось, пока еще не то. Нам нужно перетерпеть этот период. В головах ребят, наверняка, стояла другая ситуация, что все будет получаться. Но нужно переламывать это и выходить на свой уровень», - заявил Олег Знарок после вчерашней победы (2:1) над «Торпедо».

Несмотря на два набранных очка и третье место в таблице Восточной конференции КХЛ, игра «Ак Барса» совсем не внушает оптимизма. Накануне куда более комбинационной и интересной командой выглядело «Торпедо», собранное с бору по сосенки, нежели напичканная звездами КХЛ команда Олега Знарка. При этом, не сказать, что дублер Тимура Билялова в воротах «Ак Барса» творил нечто невообразимое. Скорее «Торпедо» не могло завершить свои эффектные, а главное эффективные комбинации акцентированным броском. «Он хорошо сыграл, молодец. Где-то нас подвыручил», - дипломатично оценил игру Амира Мифтахова наставник «барсов» .

«Торпедо» выглядело интереснее, но подвела точность бросков. Мифтахов не показал ничего сверхъестественного Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но это не столь важно, сколько разрозненные и медленные действия «Ак Барса» в атаке. В первой пятерки казанцев играют Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Вячеслав Войнов. Все они играли в московском «Динамо» и делали это ярко и результативно, взаимодействуя друг с другом. Но сейчас создается впечатление, что эти звезды впервые в жизни играют в одной пятерке.

Что делать? Терпеть или не терпеть — вот в чем вопрос

Отсюда и ужасная игра в большинстве. Цифры потрясают — в пяти матчах у «Ак Барса» 17 нереализованных попыток реализовать лишнего. «Торпедо» накануне свою шайбу в формате «5 на 4» реализовало. Да, гол вышел курьезным, но как красиво и интересно нижегородцы разыгрывали лишнего в остальных своих попытках забить в большинстве. Почему звезды «Ак Барса» так не могут?

Знарок просит терпения и не знает, как поправить большинство Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не идет. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пошло. Мне сложно комментировать что-то по этому поводу», - объяснил после матча Олег Знарок.

В общем все пока сводится к самому популярному на послематчевых пресс-конференций Знарка глаголу - «перетерпеть». Только вот сколько? Несколько игр, месяцев или сезонов? Вряд ли руководство «Ак Барса», собирая Дрим тим КХЛьского разлива, планировало ждать Кубка Гагарина или хотя бы выхода в финал больше одного сезона. Похоже, для самого тренера будет лучше, если его терпение лопнет как можно быстрее, что повлечет за собой какие-либо решения. Из тех, что могут изменить ситуацию. В противном случае то же терпение может лопнуть у его нанимателей.

Кто виноват: тренер или менеджмент?

Из слов самого Знарка выходит, что все бегают, а его команда не бежит и не может компенсировать это «грамотной игрой», а большинство просто не идет и, что с этим делать — пока непонятно. Кто в этом виноват? Варианта, собственно, два — сам тренер или руководство клуба, собравшее команду. Кто-то скажет, что виновны игроки, но кто их набирал? Опять же тандем тренера и менеджеров.

В межсезонье мы восхищались внезапным для многих менеджерским скиллом Марата Валиуллина Фото: ak-bars.ru

В межсезонье мы, как и многие другие, восхищались внезапным для многих менеджерским скиллом Марата Валиуллина. И мы не будем отказываться от своих слов. Сама операция по сбору Шипачева, Войнова, Радулова, Галиева и остальных в одну команду при действующем потолке зарплат заслуживает разбора на каких-то курсах спортивного менеджмента.

Остается открытым другой вопрос: чья была стратегическая идея сделать ставку на возрастных звезд? Знарка или Валиуллина. Просто получается интересная ситуация, при которой «Ак Барс» с сезона 2019-2020 постоянно мечется из крайности в крайность.

Две крайности «Ак Барса»

Сначала в Казани делают ставку на местных и пришлых молодых и быстрых хоккеистов вкупе с «квадратным» (простите, системным) хоккеем и постоянной ротацией в звеньях. В те времена «Ак Барс» быстро бежал, много бросал, мало пасовал и туго думал на льду.

В те времена «Ак Барс» быстро бежал, много бросал, мало пасовал и туго думал на льду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас мы видим ситуацию с точностью до наоборот. Команда не бежит, мало бросает, а также много думает и играет в пас. А ведь если посмотреть на обладателей всех Кубков Гагарина в истории КХЛ, то все эти команды были довольно сбалансированы и универсальны.

Конечно, и в нынешнем «Ак Барсе» есть быстрые игроки, но речь не только о скорости бега в погоне за шайбой. В первую очередь, мы о классных игроках, умеющих делать результат в скоростном хоккее. Как образец, назовем чемпионскую тройку «Ак Барса» 2018 года — Секач — Ландер — Азеведо. В той команде были и технари и силовики. Причем, как в атаке, так и в обороне. Были молодые и опытные лидеры. То есть, тот самый баланс, о котором мы и говорим.

Красно-белый призрак Знарка или почему за этого тренера хочется болеть

В нынешнем «Ак Барсе» этого не видно. А над Олегом Знарком парит красно-белый призрак. Напомним, на последнем месте работы у него не получилось со «Спартаком». Причем, команда играла практически в том же ключе, как и «Ак Барс» в начале этого сезона. В оправдание тренера тогда называли плохой состав красно-белых. А сейчас что говорить?

Олег Знарок вызывает уважение, в него хочется верить Фото: ak-bars.ru

Так сразу и не скажешь. Зато отметим, что Олег Валерьевич вызывает большое уважение. Он не играет словами, не говорит, что удовлетворен игрой и не рассказывает журналистам о мифическом преимуществе, которым, якобы, владела его команда в том или ином матче.

Все это мы слышали на казанских пресс-конференциях в предыдущих сезонах. А Знарок говорит прямо – сейчас плохо. Уже поэтому хочется, чтобы тренер сумел наладить игру своей команды. Чтобы, в том числе, менеджерские усилия по сбору «команды-мечты» в «Ак Барсе» не пошли прахом.

фото на анонсе: ak-bars.ru