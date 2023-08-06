«Красно-белый» парад в Казани: в чем сила «Спартака» Абаскаля и главная проблема «Рубина»

«Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:1 в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рекорд тура по посещаемости – заслуга «Спартака»

17 804 – именно столько зрителей, согласно официальному протоколу, посетили накануне матч между «Рубином» и «Спартаком». К третьему туру чемпионата России этот показатель является рекордным. На любой другой матч Премьер-лиги сезона – 2023/24 болельщиков больше не приходило. И это удивительно, учитывая, что всего лишь неделю назад «Ак Барс Арена» установила антирекорд второго тура – игру с «Оренбургом» в Казани посетили 4822 болельщика.

Но что изменилось всего за неделю? Нет, дело не в увеличившемся интересе к «Рубину» или новой волне оформленцев Fan ID. В гости приехал «Спартак». Ни для кого не секрет, что «красно-белые» – одна из самых популярных футбольных команд в Казани. История эта уходит корнями во времена СССР, когда в составе москвичей играло множество прославленных татар: Хусаинов, Дасаев, Каюмов, Нигматуллин, Хидиятуллин. Так что особая любовь к «Спартаку» в Татарстане – нормальное явление. И вчерашний матч это продемонстрировал.

Со второго яруса «Ак Барс Арены» казалось, что голам номинальных гостей радовались три четверти от тех самых 17 804 зрителей. Проводя несложные вычисления и аналогию с матчем против «Оренбурга», можно сделать вывод, что «Рубин», как и неделю назад, поддерживали 4-5 тысяч зрителей. Вероятно, это именно то ядро с оформленным Fan ID, которое будет ходить на команду на домашние матчи в РПЛ.

17 804 – именно столько зрителей посетили накануне матч между «Рубином» и «Спартаком» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так что к рекордной посещаемости «Рубин» имеет отношение лишь отчасти. На послематчевой не оставил в стороне данный факт и главный тренер казанской команды Рашид Рахимов.

«Казалось, что играли выездной матч в Москве. У «Спартака» много болельщиков, они приезжают со всей страны, болеют. Понятно, это бросилось в глаза после того, как игроки вышли на поле и началось скандирование стадионом: «Спартак». Небольшое удивление это вызвало», – подчеркнул Рахимов.

«Спартак» переиграл «Рубин» и на трибунах, и на поле

Однако, справедливости ради, «Спартак» в этот вечер был сильнее «Рубина» не только на трибунах, но и на футбольном поле. Итоговый счет (4:1) хорошо передает настроение матча. Оборона казанцев действительно была ужасна, но и на свой единственный гол подопечные Рахимова все же наиграли.

«Рубин» начал игру очень активно: уже на первых минутах Джоэль Фамейе не без помощи Александра Максименко свалился в штрафной соперника (нет пенальти после просмотра ВАР), а чуть позже переиграл голкипера «Спартака» и едва не открыл счет. Мяч почти с ленточки ворот выбил один из защитников «красно-белых».

Джоэль Фамейе выглядел одним из самых активных игроков «Рубина» в первом тайме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казалось, забей казанцы свой гол на старте, матч пошел бы совсем по иному сценарию, но вместо этого провал в центре обороны и 0:1 на 18-й минуте. Отличился звездный новичок «Спартака» Тео Бонгонда, набирающий очки в четвертом матче кряду. После этого на поле сохранялся нейтралитет, а на 36-й минуте произошел, вероятно, самый скандальный момент тура.

Руслан Литвинов исполнил подкат в своей штрафной, а Марат Апшацев упал на газон. Варианта лишь два: пенальти или продолжение игры. Иного не дано. Но главный арбитр встречи Евгений Кукуляк принял альтернативное решение и назначил штрафной удар. И это несмотря на то, что на повторах было четко видно, что подкат произошел в пределах штрафной «Спартака». Розыгрыш стандарта привел к голу Игочукву Иву и скандалу – 1:1. Благо шуметь «красно-белые» сильно не станут, ведь после перерыва гости забили три безответных мяча.

После игры главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на англо-испанском объяснил «взрыв» во втором тайме изменением ритма игры.

«Темп игры удалось поменять во многом благодаря заменам. Ребята добавили той силы, которой не хватало. В таком календаре очень сложно, у нас мало дней на отдых. Это стало ключевым моментом игры. К счастью, всё сработало», – сказал Абаскаль.

Литвинов исполнил подкат в своей штрафной, а Апшацев упал на газон. Судья поставил штрафной удар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не опоздал ли «Рубин» с заменами? Мне так не показалось»

К слову, именно замены и стали главными катализаторами победы «Спартака». Хесус Медина забил спустя минуту после выхода на поле, а Михаил Игнатов – спустя десять. Причем оба они не просто выходили поддерживать темп игры, но еще и заметно усиливали команду. И это еще на скамейке остались Бальде Кейта и Антон Зиньковский. Посоперничать с «красно-белыми» по глубине состава в РПЛ может разве что «Зенит».

Что до «Рубина», то у казанцев с этим компонентом всё очень плохо. Ни один из вышедших на поле не усилил игру, а сами изменения, кажется, случились очень поздно. Та же тройная замена произошла, когда казанцы уже «горели» 1:3. Однако на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» Рашид Рахимов заявил, что поздние замены – это не проблема.

«Не опоздал ли «Рубин» с заменами? Мне так не показалось. До 58-й минуты все было нормально, не нужно было ничего менять. Все-таки у «Спартака» был очень неплохой выход игроков на замену, они сохранили уровень игры. Мы, к сожалению, после пропущенных мячей никак не могли вернуться. И такого усиления у нас не получилось», – сказал Рахимов.

«Мы должны понимать, что качество нашей игры должно как минимум сохраняться, когда происходят замены» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо прочего, специалист заявил, что в ближайшее время стоит ждать новых трансферов.

«Естественно, мы пытаемся усилить команду, думаем о приобретениях. Надеемся, что в ближайшее время у нас это все произойдет. Мы должны понимать, что качество нашей игры должно как минимум сохраняться, когда происходят замены», – подчеркнул главный тренер «Рубина».

Август может стать для Рахимова решающим

Сразу после разгромного поражения часть болельщиков с еще большим энтузиазмом принялась отправлять в отставку Рашида Рахимова. Делать этого здесь и сейчас, конечно же, не стоит. Во-первых, ничего критичного все еще не произошло. Во-вторых, четыре матча – не та дистанция, по итогам которой нужно решаться на такие перестановки.

В августе Рахимова ждет тяжелый календарь. Этот месяц может стать для тренера «Рубина» решающим Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако отрицательная тенденция есть, и ее нельзя отрицать. Пять официальных матчей без побед. Если «черная серия» Рахимова продлится примерно на столько же, произойти может все что угодно.

Тем более что августовский календарь – идеальная лакмусовая бумажка. Пять матчей в чемпионате и Кубке России, четыре из которых пройдут в Казани. В гости к «Рубину» в этом месяце приедут «Локомотив», «Крылья Советов», «Динамо» и «Урал». Побед местная публика не видела со времен «золотого» матча в Первой лиге.

Российская Премьер-Лига. 3-й тур

«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (1:1). 5 августа 2023. Казань. «Ак Барс Арена». 17 804 зрителя. Судья – Кукуляк

Голы: Иву, 39 – Бонгонда, 19; Медина, 59; Игнатов, 67; Промес, 73

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к), Вуячич, Грицаенко, Рожков (Рыбус, 72), Иву, Зотов (Иванов, 65), Апшацев (Рахмоналиев, 72), Фамейе (Лисакович, 72), Даку (Уридия, 79)