«Красная машина» – новая версия: Россия проехала по шведам в финал Олимпиады

Сборная России со скрипом, но пробилась в финал Олимпиады в Пекине, обыграв (2:1) по буллитам сборную Швеции. Что показывает обновленная версия «Красной машины» в Пекине – читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Сборная России пробилась в финал Олимпиады, обыграв по буллитам сборную Швеции

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Биться на каждом сантиметре льда»: новое лицо российского хоккея

«Мы месяц готовились, поэтому рассчитывали на свои физические данные, старались играть первым номером, много прессинговать и биться на каждом сантиметре льда. У нас получалось работать командой», – заявил форвард российской команды Сергей Плотников в эфире телеканала «Матч-ТВ».

В этом комментарии собрана вся суть игры сборной России на Олимпиаде в Пекине. Команда Алексея Жамнова не показывает традиционной для нашего хоккея атакующей и комбинационной игры. Но главное – это приносит результат.

Хоккей вообще давно и основательно изменился. В матчах плей-офф, особенно между равными командами, на первый план выходит беготня, борьба и крепость обороны вкупе с игровой дисциплиной, минимизирующей количество минут игры в меньшинстве.

Арсений Грицюк и вратарь сборной Швеции Ларс Юханссон Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Нынешняя сборная России, пожалуй, во всех матчах Олимпиады в Пекине переигрывает соперников в скоростях и физической мощи. Во вчерашней игре против шведов это особенно было заметно во втором периоде, когда россияне буквально втаптывали скандинавов в их зону, ведя в счете одну шайбу. То есть у шведов во второй половине второго периода попросту не хватало сил перевести шайбу в зону российской сборной.

Шведы должны были проиграть в основное время

«Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. Старалась играть по заданию. Были провалы, без этого не бывает. Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Провалы были и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут – мы в финале», – заявил после матча наставник сборной России Алексей Жамнов.

Кстати, заброшенная шайба Слепышева не была следствием какой-либо осмысленной атаки или комбинации. Форвард оформил силовой проход по борту, «вывалился» на ворота и переиграл вратаря.

Алексей Жамнов: «Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Провалы были и у нас, и у шведов. Но конечный результат достигнут – мы в финале» Фото: fhr.ru

На самом деле, шведы должны были проигрывать в основное время, но им повезло с откровенно случайным голом Ландера. Экс-форвард «Ак Барса» ловко сыграл на добивании после простого броска от синей линии. Вот после него начался «нервяк». Игра стала равной, а в овертайме «Тре Крунур» были даже ближе к победе, чем россияне, но не использовали свои моменты.

Жамнову не понравился вопрос журналистов, но сейчас он может говорить что угодно

Заметили это многие СМИ, но Жамнову соответствующий вопрос от журналистов явно не пришелся по нраву. «В овертайме главным было не пропустить? Почему вы так считаете? Задача была контролировать шайбу в атаке и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, ведь шведы очень мобильны. Вот и всё. Удача помогла? Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать, да?» – говорил специалист после игры.

Что ж, победителей не судят, и Жамнов сейчас имеет право говорить всё, что он сам пожелает. Шведы же сами поплатились за свою расточительность в овертайме поражением в серии буллитов. Давно замечено, что команда, не использующая моменты в овертайме, проигрывает в штрафных бросках.

Но в целом победа сборной России выглядела закономерной. Новая версия «Красной машины» не радует глаз, как советская или времен сборной России Вячеслава Быкова. Но зато приносит результат. Тем же шведам и финнам куда удобнее было бы играть против атакующей России, чем с застегнутым на все пуговицы «танком».

По такой игре в составе сборной России очень органично выглядит форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков (в центре) Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

При такой игре в составе сборной России очень органично выглядит форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В этом сезоне он, похоже, окончательно переформатировался в чистого «разрушителя» и отлично справляется с этими функциями на любом уровне. Думается, что Дмитрий очень поможет «Ак Барсу» в грядущем плей-офф Кубка Гагарина. Тем более наставник казанцев Дмитрий Квартальнов проповедует очень схожий по рисунку хоккей с тем, что мы видим от команды Алексея Жамнова в Пекине.

Финнам, как и шведам, будет тяжело против такой сборной России

Шведам было максимально неудобно играть против россиян. У них не было пространства для быстрых контратак, и они ощутимо уступали в физике. Примерно с такими же проблемами столкнется и сборная Финляндии в финале Олимпиады.

«Я думаю, все нервы оставили. Большая победа для нас всех. Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Сейчас ушли эмоции, появилась такая усталость. Для нас задача – подготовиться к Финляндии в воскресенье. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к воскресенью», – сказал после игры Алексей Жамнов.

«Для нас задача – подготовиться к Финляндии в воскресенье. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к воскресенью» Фото: fhr.ru

Да, «Суоми» вроде как показывают самый эффектный хоккей в Пекине. Но против лома, как известно, нет приема. Получится ли у Хартикайнена и компании в условиях тотального прессинга по всей площадке проявить свои лучшие качества? Уже завтра в 7:10 утра по московскому времени мы получим ответ и на этот вопрос.



Олимпиада-2022. Хоккей. Полуфинал

Россия – Швеция – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 22 Слепышев (Карнаухов, Яковлев)

1:1 – 47 Ландер (Теммернес, Пудас)

2:1 – 70 Грицюк (решающий буллит)